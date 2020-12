Garbsen

Anfang März überschlugen sich auch in Garbsen die Ereignisse: Am 13. März meldete die Region Hannover den ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Im Rathaus richtete Bürgermeister Christian Grahl einen Krisenstab ein und schnell wurden die ersten Maßnahmen beschlossen: Stadtbibliothek, Bürgerbüro und Standesamt mussten schließen, kulturelle Veranstaltungen wurden abgesagt, der Unterricht an der Musikschule fiel aus, die Schwimmbäder blieben dicht.

Kurze Zeit später wurden auch hunderte Schul- und Kitakinder nach Hause geschickt. Eltern jonglierten zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung. Und auch Besuche bei Angehörigen im Pflegeheim waren nicht mehr möglich.

Anzeige

Das öffentliche Leben ruhte, während die Mitarbeiter in den Supermärkten Überstunden machten. Gleichzeitig brachte die neue Leiterin der Garbsener Freiwilligenagentur, Sabrina Jankowski, schnelle und unkomplizierte Hilfe auf den Weg. „Am 19. März hatten wir dazu aufgerufen, dass sich freiwillige Helfer und Menschen, die Unterstützung brauchen, bei uns melden können“, sagt sie. Mehr als 40 Garbsenerinnen und Garbsener erklärten sich bereit, Einkäufe zu übernehmen und Alleinstehende und Risikopatienten zu unterstützen.

Lesen Sie auch: Warum diese zwei Garbsenerinnen in der Corona-Krise geholfen haben

Als die Infektionszahlen im Sommer zurückgingen und die Einschränkungen gelockert wurden, schlief auch das ehrenamtliche Engagement wieder ein wenig ein. Mit der Rückkehr aus dem Sommerferien rückten die Garbsener Schulen immer mehr in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die ersten Corona-Fälle traten auf, darunter an der IGS Garbsen, der Oberschule Garbsen und dem Johannes-Kepler-Gymnasium. Die Meldungen über Klassen in Quarantäne häuften sich. Lüften, Masken, Abstandhalten und digitales Lernen gehörten dort zum viel diskutierten Alltag.

Zweite Welle ab November

Mit dem Beginn der zweiten Infektionswelle und erneuten Einschränkungen im November ist Garbsen nach einer kleinen Entspannung im Sommer wieder zurück im Krisenmodus. Leidtragende sind vor allem die Gastronomen und Hoteliers, die trotz sorgfältiger Hygienekonzepte bis zum Jahresende schließen müssen – und große finanzielle Verluste erleiden. Auch das kulturelle Leben ruht und ohne Weihnachtsmärkte ist die Adventsstimmung nur langsam in den Ortsteilen angekommen.

Lesen Sie auch: Zurück in den Lockdown: So reagieren Betroffene in Garbsen

Im Dezember gibt erlebt Garbsen die höchsten Infektionszahlen des Jahres. Das liegt an mehreren größeren Corona-Ausbrüchen. Zuerst werden Fälle unter Bewohnern und Angestellten in mehreren Seniorenheimen bekannt. Dann trifft es das Sortierzentrum von Amazon, in dem sich zeitweise mehr als 100 Menschen angesteckt haben.

Von Linda Tonn