Schloß Ricklingen: Alte Musik in der Barockkirche

Schloß Ricklingen

Vokalkompositionen aus Norddeutschland sind am Sonntag, 12. Dezember in der Barockkirche Schloß Ricklingen zu hören. Auftreten wird dort das hannoversche Ensemble für alte Musik „Filum“.

Das Programm der Abendmusik im Advent nennt sich „adventu domini“. Im Mittelpunkt stehen Vokalkompositionen des norddeutschen Barockkomponisten Dietrich Buxtehude. Buxtehude selbst führte in seiner Zeit als Kantor an der Marienkirche in Lübeck die sogenannten Abendmusiken ein. Die Musikerinnen und Musiker des Ensembles „Filum“ für Alte Musik musizieren Advents- und Weihnachtskantaten Buxtehudes, sowie Instrumentalmusik der Komponisten Johann Heinrich Schmelzer und Johann Rosenmüller.

Das etwa einstündige Programm mit einer großen Vielfalt barocker Vokal- und Instrumentalmusik soll im stimmungsvollen Ambiente der Barockkirche Schloß Ricklingen musikalisch die Besinnlichkeit in der Vorweihnachtszeit einläuten, sagt Heidi Narten-Struß vom Gemeindebüro.

Es gilt das Prinzip „zahle, was du kannst“

Konzertbeginn ist um 17 Uhr. Nach dem Solidaritätsprinzip „Zahle, was Du kannst!“ dürfen die Konzertbesucher und Besucherinnen ihren Eintrittspreis nach dem Konzert selbst wählen. Als Richtwert empfehlen die Veranstalter einen Betrag von 15 Euro. Für die Veranstaltung gilt die 2G-plus-Regelung, betont Narten-Struß. Außerdem gilt durchgehende FFP2-Maskenpflicht.

Für das Konzert ist eine vorherige Anmeldung notwendig, entweder per Mail an kg.schlossricklingen@evlka.de oder über den Konzertlink auf der Website des Ensembles: www.ensemblefilum.com.

Von Simon Polreich