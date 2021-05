Osterwald

Wie kann der Bereich an der Hauptstraße zwischen Auterweg und Robert-Koch-Straße sicherer werden? Die SPD-Fraktion im Garbsener Stadtrat fordert die Verwaltung dazu auf, diese Frage zu prüfen. An dieser Stelle müssen die Grundschulkinder die stark befahrene Hauptstraße überqueren. Angaben von Eltern und Schulleitung zufolge kommt es dabei immer wieder zu gefährlichen Situationen. Auch am Überweg über die Straße stoppt nicht jeder Autofahrer.

Ampel oder Warnsäule?

In einem Antrag fordert die SPD, dass geprüft werden soll, ob im Bereich zwischen den Haltestellen am Gießelmannhof und an der Kirche eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden kann. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Bedarfsampel am Fußgängerüberweg oder weitere Markierungen auf der Straße. Zu überlegen, sei laut dem Fraktionsvorsitzenden Karsten Vogel und Ratsherr Norbert Gehrke auch, ob in den Einmündungsbereichen Fußgängerwarnsäulen aufgestellt werden können.

Bei einem Ortstermin hatten die Elternratsvorsitzende Ariane Tillmann und die Grundschulleiterin Maria Hillermann geschildert, wie gefährlich diese Stelle für die Grundschülerinnen und Grundschüler ist. Seit 2017 werden Verbesserungen gefordert – allerdings hat sich die Verkehrssituation an dieser Stelle trotz neuer Piktogramme und Schilder nicht entspannt.

Von Linda Tonn