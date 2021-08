Berenbostel

Mehrere Einheiten der Stadtfeuerwehr Garbsen sind in der Nacht zu Sonnabend zu einen Chemieunfall in einem Logistikbetrieb ausgerückt. Beim Verladen war aus einem undichten Kunststoffbehälter Schwefelsäure ausgelaufen. Der Einsatz der rund 60 Ehrenamtlichen dauerte knapp eineinhalb Stunden. Verletzt wurde niemand.

Einige der Ortsfeuerwehren in Garbsen haben Sonderaufgaben für besondere Fälle. Dazu zählen der Gefahrgutzug, der sich aus speziell ausgebildeten Feuerwehrleuten mehrer Ortsfeuerwehren zusammensetzt. Dazu zählt auch die Einheit aus Osterwald Unterende, die für die Reinigung von Personal und Gerät nach einem Chemikalienunfall eingesetzt wird. Beide Züge waren in der Nacht zu Sonnabend gefordert, als in einem Betrieb an der Dieselstraße Schwefelsäure aus einem leck geschlagenen Behälter lief.

Mitarbeiter entdecken undichten Behälter

Mitarbeiter eines Logistikunternehmens hatten die undichte Tonne gegen 23.30 Uhr beim Verladen entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Sie stellten die Palette, die mit mehreren Säurebehältern bepackt war, in der Lagerhalle ab und verließen das Gebäude. Die Leitstelle der Region alarmierte die Feuerwehr Stelingen, den Gefahrgut- und den Dekontaminationszug, den Einsatzleitwagen der Stadtfeuerwehr, einen Messwagen der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Neustadt sowie Polizei und Rettungsdienst.

Der Einsatz ist beendet. Feuerwehrleute, die in der Lagerhalle Kontakt mit der Schwefelsäure hatten, werden geduscht. Quelle: privat

Zwei Ehrenamtliche gingen in säurebeständigen Schutzanzügen in die Halle und setzten den undichten Behälter in ein Fass. Ein zweiter Behälter, der mit ausgelaufener Schwefelsäure benetzt war, wurde ebenfalls in dem Fass gesichert. Die wenigen Liter ausgelaufener Säure wurden mit einem Bindemittel neutralisiert und entfernt. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Stefan Müller bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Umwelt.

Zum Reinigen unter die Dusche

Gegen 0.30 Uhr wurde die Schutzausrüstung der beiden Spezialisten in einem geschlossenen Duschzelt gereinigt. Das Wasser wurde aufgefangen und wird fachgerecht entsorgt. Gegen 1 Uhr rückten die ersten Einheiten ein. Insgesamt waren rund 60 Frauen und Männer in 16 Fahrzeugen im Einsatz.

Von Markus Holz