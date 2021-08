Garbsen

Der heftige Regen hat am Sonntagabend mehr als 70 Keller in Garbsen geflutet. Die Einsatzleitung alarmierte alle zehn Ortsfeuerwehren – Vollalarm für mehr als 120 Ehrenamtliche, die bis tief in die Nacht beschäftigt waren.

Das Wasser kommt schnell

Das Wasser kam schneller, als irgendwer reagieren konnte. Am Birkenweg zwischen Nelken- und Tulpenstraße hasteten mehr als 20 Bewohner mit Eimern, Schüsseln und Wannen vom Keller zur Straße und zurück. Die Eingänge ihrer Reihenhäuser liegen im Tiefparterre. Nichts konnte dem Wasser Einhalt gebieten. Einige Keller standen bis zu den Waden unter Wasser. Die Feuerwehr setzte alle Pumpen ein, die verfügbar waren.

Mehr als 70 Hilferufe binnen 60 Minuten

Am schlimmsten traf es ab 20.45 Uhr die fünf Ortsteile Schloß Ricklingen, Horst, Meyenfeld, Berenbostel und Teile von Heitlingen. Dagegen blieben Havelse, Auf der Horst, Altgarbsen und Garbsen-Mitte verschont. Als die Lage so brisant wurde, dass die fünf Ortsfeuerwehren die Arbeit vor allem in Berenbostel nicht mehr alleine schaffen konnten, löste die Einsatzleitung um 21.13 Uhr Vollalarm für alle Ortsfeuerwehren aus. Stelingen, Osterwald Ober- und Unterende sowie der Zug der Wache in Havelse halfen in Berenbostel und Meyenfeld aus. In Meyenfeld soll das Wasser im Tiefgeschoss des Alten- und Pflegeheimes Haus der Ruhe gestanden haben. Die Einsatzleitung Garbsen um Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker koordinierte die Einsätze von der Wache am Osterberg in Altgarbsen aus. Zwischen 21 und 22 Uhr gingen mehr als 70 Hilferufe ein.

Das dritte Mal in diesem Jahr

Feuerwehrleute setzen alle verfügbaren Pumpen ein. Quelle: Markus Holz

In Berenbostel konzentrierten sich die Einsätze vor allem zwischen Hermann-Löns-Straße und Im Rehwinkel. Am Hespe wären einige Anlieger am liebsten auf die Barrikaden gegangen: Bei Hausnummer 19 stand der Keller in den vergangenen Jahren bereits mehrfach unter Wasser.

Gegenüber vor Hausnummer 20 steht Max Hollon. „Bei uns ist es jetzt das dritte Mal in diesem Jahr“, sagt er. Die Ursachen bei Nummer 19 und 20 sind offenbar unterschiedlich. Bei Haus 20 drückte das Wasser über der Bodenplatte durch die Wände, erzählt Hollon. Bei 19 kam es durch den Hausanschluss.

„Den Ärger haben immer wir hier unten“

Die Familie, die seit 20 Jahren in der 19 wohnt, würde die Stadt gerne zwingen, einen größeren Regenwasserkanal zu legen, hat aber keine Handhabe. „Der Regenwasserkanal ist ausgelegt für die älteren Einfamilienhäuser im unten Abschnitt. Man hat nichts nachgebessert, als im oberen Abschnitt viele neue und große Häuser entstanden sind“, sagt der Sohn des Eigentümers. Sein Nachbar pflichtet ihm bei und hat nach regelmäßiger Überschwemmung seines Kellers selbst die Konsequenzen gezogen: Schacht gesetzt, neue Drainage verlegt, Pumpe und Rückschlagventil eingebaut. „Die Keller da oben an der Straße sind trocken, den Ärger haben immer wir hier unten“, sagt er. In Hausnummer 19 wird die Familie erneut ihre Versicherungspolice in Anspruch nehmen müssen. „Das ärgerlichste ist immer der ganze Schreibkram“, sagt eines der Familienmitglieder.

Von Markus Holz