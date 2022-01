Hannover

Die Autobahn GmbH sperrt zum Jahresbeginn einen Teil der A2-Auffahrt Hannover-Herrenhausen. Grund sind Umbaumaßnahmen, damit im Anschluss ein großer Schwertransport den Bereich passieren kann.

Die Sperrung beginnt am Montag um 19 Uhr. Davon betroffen ist nur die Auffahrt von der B6 aus Garbsen auf die A2 in Fahrtrichtung Dortmund. Geplant ist, dass die Einschränkungen am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr beendet sind.

Von Peer Hellerling