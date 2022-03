Berenbostel

Darauf haben die Stadt und der Schwimmverein Garbsen lange hingefiebert: An diesem Wochenende findet im runderneuerten Badepark Berenbostel der allererste Schwimmwettkampf statt. Die Verantwortlichen freuen sich über viel Platz und die direkte Nähe zum Vereinsheim.

Freude über neuen Badepark

Es ist ordentlich was los, als sich Markus Böger einen Überblick über den gut gefüllten Badepark verschafft. 150 Hobbyschwimmer im Alter von zehn bis 36 Jahren haben sich zu den Kreismeisterschaften des Kreisschwimmverbandes Hannover Land auf der Mittelstrecke zusammengefunden. Der Vereinsvorsitzende des Garbsener Schwimmvereins freut sich über die neue große Wettkampfstätte am Schulzentrum III: „Wir fühlen uns hier alle wohl. Das Gleiche habe ich in den letzten Minuten auch schon von den Aktiven der anderen Vereine gehört.“

Seit Wochen arbeitet der Garbsener Schwimmverein an der Organisation des ersten Heim-Wettkampfs nach der Pandemie. Ebenfalls maßgeblich beteiligt: SVG-Spartenleiter Nils Pfeifer. Nach seinen Worten vereinfacht auch die Nähe zum Vereinsheim die Abläufe am Wettkampfwochenende. „Das liegt direkt gegenüber. Das ist wirklich toll für alle, die während der Wettkämpfe hinter den Kulissen arbeiten.“ Bis zu zehn ehrenamtliche Vereinsmitglieder pflegen im Hintergrund die Ergebnisse aus dem Wettkampfbecken ein.

Alles im Griff: Markus Böger (rechts) und Nils Pfeifer vom Schwimmverein Garbsen haben den Wettkampf maßgeblich organisiert. Quelle: Curdt Blumenthal

Planetenring bleibt Trainingsstätte

Doch die ehrenamtlichen Helfer des Garbsener Schwimmvereins sind nur ein Teil des Organisationsaufgebots: 15 bis 20 Kampfrichter überwachen den Ablauf des Wettkampfes haargenau. Neben dem Schiedsrichter arbeiten auch Zeitnehmer, Wenderichter, Schwimmrichter, Zielrichter und ein Starter am Becken. Alle bekommen eine kostenlose Mahlzeit in der Mittagspause. „Wir bestellen Pizza“, erzählt Böger lächelnd.

Jeder Augenblick zählt: Die Zeitnehmer haben die Athleten genau im Auge. Quelle: Curdt Blumenthal

Den runderneuerten Badepark Berenbostel will der SVG allerdings fürs Erste nur für die Wettkämpfe nutzen. Bis zum Start des Umbaus Ende 2023 möchten die Schwimmer weiter im Hallenbad am Planetenring trainieren. „Für Trainingszwecke eignet sich das Bad am Planetenring hervorragend“, betont Pfeifer.

Campingstühle für die Pause

An den etwas ruhigeren Orten des Badeparks entsteht ein skurriles Bild: Dutzende Campingstühle reihen sich auf. „Das war auch schon vor der Pandemie so. Dadurch haben die Athleten einen Ort zum Sitzen und Ausruhen“, erklärt Pfeifer.

Für die Pause zwischen den Wettkämpfen: Auf Campingstühlen können die Athleten durchatmen. Quelle: Curdt Blumenthal

Abgesehen von einer hoch gebauten Liegefläche gibt es keine Tribünenanlage im Badepark – doch darüber ist man beim Schwimmverein Garbsen überhaupt nicht traurig: „Das mit der kleinen Liegefläche da oben ist schon mehr, als die meisten Bäder auf diesem Wettkampfniveau haben“, sagt Pfeifer.

Bürgermeister ehrt Sieger

Große Organisationsorgien aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Verantwortlichen dank der Lockerungen nicht mehr unternehmen. „Wir haben von der Stadt keine Personenbegrenzung bekommen. Die einzige Regelung für die Teilnehmer ist das Tragen einer FFP2-Maske abseits des eigenen Platzes“, erzählt Böger.

Für die Siegerehrung am Sonntag hat sich übrigens ein prominentes Gesicht angekündigt: Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) soll die Ehrung der Sieger der Kreismeisterschaft übernehmen.

Von Curdt Blumenthal