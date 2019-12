Seelze

Eine 33-jährige Frau aus Garbsen war am Sonntag gegen 22.35 Uhr mit ihrem Volvo auf der Hannoverschen Straße unterwegs, als ihr in Höhe von Haus Nummer 64 ein unbekanntes Fahrzeug mit Fernlicht entgegenkam, berichtet die Polizei. Die Blendwirkung des Fernlichts war so stark, dass die Garbsenerin nach rechts auswich und gegen einen geparkten BMW stieß. Dabei entstand ein Schaden von circa 3000 Euro.

Der Fahrer des Wagens mit dem hellen Fernlicht setzte seine Fahrt fort. Die Ermittler hoffen jetzt auf Zeugen, die das Kommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 erreichen können.

Von Thomas Tschörner