Garbsen/Schönebeck

Was ist eigentlich das Lebenselixier einer funktionierenden Städtepartnerschaft? Die offiziellen Kontakte der Bürgermeister? Kaum. Unterstützung und Impulse von offizieller Seite helfen zwar. Aber das eigentliche Band zwischen Garbsen und seinen fünf Partnerstädten Hérouville-St.-Clair ( Frankreich), Bassetlaw District ( England), Farmers Branch ( USA), Schönebeck und Wrzesnia ( Polen) sind die ganz privaten Beziehungen. Die Senioren-Rocker Garbsen haben jetzt eine neue Brücke nach Schönebeck im Salzland von Sachsen-Anhalt geschlagen.

Mit der Stretch-Limo auf den Salzblumenplatz

Was für ein Bild am Sonnabend auf dem Salzblumenplatz Schönebeck: 20 Senioren-Rocker rollten aufs Pflaster, vorneweg eine pinkfarbene Stretch-Limousine. Peter Volz, Schönebecker Motorradfahrer und Gastgeber, hatte den Wagen organisiert und die Senioren zehn Kilometer vor der Stadt in Empfang genommen. Vier Stunden hatten die Garbsener über Landstraße bis an die Elbe gebraucht. Die Ausfahrt war ein Gegenbesuch. Volz hatte die Senioren-Rocker vor zwei Jahren an der Leine besucht. „Wir Motorradfahrer wollen die Städtepartnerschaft mit Leben erfüllen“, sagte er.

Begrüßt wurden die Garbsener von Stadtsprecher Hans-Peter Wannewitz, von Manfred Lichtenfeld vom Städtepartnerschaftsverein und einigen interessierten Schönebeckern, darunter Maxe Schoenemann mit seinem Motorrad. „Ich wollte die Biker aus Garbsen kennenlernen. Ich finde das gut, dass sie nach Schönebeck kommen“, sagte der 71-jährige Rentner. Mit einigen anderen Motorradfahrern aus Schönebeck macht er ebenfalls regelmäßig Ausfahrten, beispielsweise in den Harz.

Motorradfahrer auf dem Gradierwerk

Die Schönebeckerin Ramona Krebs wollte die Biker ebenfalls sehen. „Ich fahre zwar kein Motorrad, schaue mir aber gern die Maschinen an“, sagte sie. Zu Ehren der Gäste hatte sie die Fahne der Stadt Garbsen an ihrem Balkon gehisst. Die Inhaberin eines Modegeschäfts hatte für die Gäste außerdem eine Bauchtanzvorführung zum Abendessen organisiert. Vorher hatte die Gruppe das Pretziener Wehr und das Gradierwerk im Kurpark in Bad Salzelmen besucht. „Das war beeindruckend“, sagte Michael Koch, Chef der Senioren-Rocker. „So etwas gibt es bei uns nicht. Wir konnten oben sogar den Magdeburger Dom sehen.“

Koch war bisher der Einzige, der Schönebeck vorher gesehen hatte. „Aber das erste Mal war eher Zufall, weil ich hier mein gebrauchtes Motorrad gekauft habe“, erzählte er. Ein anderes Mal war er bei einer Fahrradtour entlang der Elbe durch Schönebeck gefahren. Für die anderen Biker war es eine Premiere mit gelebter Gastfreundschaft und beeindruckenden Impressionen.

Senioren-Rocker sind kein Verein

Die Senioren-Rocker Garbsen sind kein Verein, sondern ein Zusammenschluss älterer Biker, Männer wie Frauen. Niemand zahlt Beiträge. Zum Jahresprogramm gehören regelmäßige Tagesausfahrten an Wochenenden, zwei mehrtägige Touren ins europäische Ausland und die Treffen stets am zweiten Sonntag eines Monats im Stammlokal Bullerdieck in Frielingen ab 10 Uhr, von November bis März ab 11 Uhr. Bei passendem Wetter schließt sich eine gemeinsame Ausfahrt an. Kontakt gibt es über Michael Koch, Telefon (05131) 6608, per E-Mail an mkoch@htp-tel.de.

Mehr Informationen im Internet auf www.seniorenrocker-garbsen.de.

Von Markus Holz und Jan Iven