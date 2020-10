Garbsen-Mitte

Die Klebefolie muss erst einmal von der Scheibe abgezogen werden – doch dann zeigen sich im Schaufenster des leer stehenden Ladens im Shopping Plaza großformatige Bilder, die in verschiedenen Blautönen Szenen aus Venedig zeigen. Vorerst bis zum Jahresende ist zwischen dem Schuhgeschäft und dem Bekleidungsladen im Erdgeschoss Kunst zu sehen. „Ich will den Leerstand nutzen und den Kunstschaffenden in Garbsen die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren“, sagt Centermanager Merlin Varol. Bis ein neuer Mieter gefunden ist, stellt Varol im zweiwöchigen Rhythmus den Verkaufsraum als kostenlose Ausstellungsfläche zur Verfügung.

Den Auftakt machen die Malereien der Seelzer Künstlerin Marissa Mattheis. Bis zum 6. November hängen acht ihrer Bilder im Schaufenster. „Das ist für mich eine neue Möglichkeit, mich zu zeigen“, sagt Mattheis, die ihre Kunst sonst vor allem in Restaurants zeigt.

Ab dem 9. November ändert sich die kleine Ausstellung. Dann präsentiert Charlotte Brüser aus Marienwerder ihre Acrylbilder mit Naturmotiven wie Blüten, Herbstwäldern und Vögeln. Mehrmals hat die Künstlerin auch schon im Garbsener Rathaus ausgestellt.

„Zeitpunkt ist gut gewählt“

„Ich finde die Idee klasse, Künstler ins Shopping Plaza zu holen“, sagt Malerin Verena Unruh. In anderen Städten in der Region Hannover gebe es das Konzept von Ausstellungen in leer stehenden Geschäften schon länger. Unruhs Bilder, bei denen sie mit kräftigen Acrylfarben und Materialien, wie Spachtelmasse, Mehl, Kaffee und Baumaterialien experimentiert, sind vom 25. November bis zum 5. Dezember zu sehen. „Der Zeitpunkt vor Weihnachten ist gut gewählt“, sagt sie. „Beim Bummeln hat man auch Zeit, sich die Bilder in Ruhe anzuschauen.“ Vielleicht steige dadurch das Interesse, eins zu kaufen.

Ab dem 7. Dezember übernimmt das neugegründete Kulturnetzwerk Garbsen die knapp 100 Quadratmeter große Verkaufsfläche. Zehn Künstler zeigen parallel ihre Malerei, Fotografie und Objektkunst. „Es ist das erste Mal, dass wir uns den Garbsenern präsentieren“, sagt einer der Gründer der Initiative, der Fotograf Andreas Warlich. Die Menschen sollen allerdings nicht nur am Schaufenster vorbeibummeln, sondern auch in den Raum kommen. „Wir planen, die Ausstellung jeden Tag mindestens zwei Stunden lang zu öffnen. Dann ist auch ein Mitglied des Kulturnetzwerkes vor Ort“, kündigt Warlich an. Begleitend zu der Ausstellung arbeiten die Künstler derzeit an einem Katalog.

„Ich hoffe, dass durch die Aktion eine Win-win-Situation entsteht“, sagt Centermanager Varol. Die Künstler sollen eine Plattform bekommen, das Center füllt den Leerstand und bietet den Kunden ein wenig Abwechslung beim Einkauf.

Von Linda Tonn