Garbsen

Seit mehreren Wochen holt das Leibniz-Theater zahlreiche Künstlerinnen und Künstler an den Blauen See in Garbsen. Bei der Veranstaltungsreihe Kultur on the Beach spielen sie unter freiem Himmel im Azzurro Beach vor Publikum. Bei den kommenden Terminen wird es vor allem lustig – zu Gast sind die Comedians und Kabarettisten Hans-Hermann-Thielke, Ingo Appelt und Sia Korthaus.

Lesen Sie auch: Kultur on the Beach: Diese Künstler treten am Blauen See auf

25 Jahre steht Hans-Hermann Thielke nun schon auf der Bühne. Und so hat er auch sein neues Programm genannt: „Das Beste aus 25 Jahren“. Das präsentiert er am Sonntag, 1. August, um 18 Uhr. Bei seinem Auftritt geht es um Fragen wie „Kommen Goldfische nach ihrem Ableben in den Himmel“, „Was mache ich, wenn mir bei einem Stromausfall plötzlich schwarz vor Augen wird“ und „Ist der Käufer meines Kleinwagens verpflichtet, den darin wohnenden Marder mit zu übernehmen“. Sie alle will der Komiker und Kabarettist wie immer präzise und ausführlich beantworten. Daneben singt, tanzt und jongliert er.

Am Sonntag, 8. August, 18 Uhr will Entertainer Ingo Appelt das Publikum unterhalten. Er kommt mit seinem Programm „Der Staats-Trainer“ an den Blauen See. Darin will Appelt der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest geben, Menschen aufrichten und trösten. Und dabei richtet er sich eigenen Angaben zufolge an alle: Diejenigen, die ohne Videotutorial nicht mal mehr eine Dose vorgekochte Nudeln aufkriegen, die keine gerade Tapetenbahn an die Wand geklebt bekommen und deren Hunde zu Hause längst das Kommando übernommen haben.

Die Kabarettistin Sia Korthaus steht ebenfalls schon seit einem Vierteljahrhundert auf der Bühne. Zu Kultur on the Beach bringt sie am Mittwoch, 11. August, um 19 Uhr ihr Programm „Im Kreise der Bekloppten“ mit. Darin tauchen viele liebgewonnene Figuren tauchen auf: Biggi, die mit schlichten Worten die Welt erklärt, Werner, auch nicht gerade ein Hirnchirurg, und die tabulose Oma Emmi, die natürlich nicht fehlen darf und die der Jugend so manche Schamesröte ins Gesicht treibt.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Info: Der Einlass für alle Veranstaltungen im Azzurro Beach, Am Blauen See, 119, ist jeweils eine Stunde vorher. Karten kosten 25,90 Euro, ermäßigt 21,90 Euro und sind erhältlich auf der Internetseite https://kultur-on-the-beach.de/. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften.

Von Linda Tonn