Silvester in Garbsen - An diesen Straßen und Plätzen in Garbsen gilt an Silvester ein Böllerverbot

In der Silvesternacht ist an zahlreichen Orten in Garbsen aufgrund des Infektionsschutzes das Böllern verboten. In Abstimmung mit den Kommunen hat die Region Hannover eine Liste von Straßen und Plätzen vorgelegt.