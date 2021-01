Garbsen-Mitte

Wer künftig einen Termin im Bürgerbüro braucht, kann ihn online vereinbaren. „Das Bürgerbüro wird digitaler“, sagt Bürgermeister Christian Grahl. „Weitere Dienstleistungen sollen folgen.“ Wie wichtig das Thema Digitalisierung ist, hebt der Verwaltungschef in seiner Neujahrsansprache hervor, die in diesem Jahr zum ersten Mal digital in Form einer Videobotschaft auf der Seite der Stadt Garbsen zu sehen ist. Wegen der Corona-Pandemie hat Grahl die Rede ins Internet verlegt. Traditionell hält er sie beim Neujahrsempfang der Stadt vor bis zu 700 geladenen Gästen.

Zusammenarbeit mit Stadtwerken

Um die Digitalisierung in Garbsen weiter voranzutreiben und smarte Lösungen für die Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger auszubauen, will die Stadt gemeinsam mit den Stadtwerken und anderen lokalen Unternehmen einen Verein gründen. Grahls Worten zufolge soll er eine sogenannte Smart City, also eine vernetzte Stadt, mit konkreten Projekten erlebbar machen. „Unsere Vorbilder sind Lübeck und Osnabrück“, so der Bürgermeister.

Eine Smart City zeichnet sich dadurch aus, dass sie intelligent vernetzt ist. Die Bedürfnisse der Bürger sollen im Vordergrund stehen. Das kann etwa bei Anliegen im Bürgerbüro sein, aber auch bei einer intelligenten Straßenbeleuchtung, die nur dann eingeschaltet wird, wenn Menschen durch die Straße laufen. Unter dem Stichwort „ Osnabrück übermorgen“ hat die Stadt etwa eine Digitale Woche ins Leben gerufen, bei der die Besucher sich bei 70 Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung informieren konnten. 48 Kooperationspartner aus der Region haben sich dem Vorhaben angeschlossen. Die Hansestadt Lübeck verfolgt ein ähnliches Ziel. Nun soll sich auch Garbsen auf den Weg machen. Auch in Wennigsen gibt es bereits Überlegungen in diese Richtung.

Neue Gewerbegebiete, neue Unternehmen

In seiner Neujahrsansprache weist Grahl daraufhin, wie sehr die Stadt wachse und sich verändere: Zahlreiche Bauprojekte wie die Neue Mitte an der Europaallee würden Gestalt annehmen, Gewerbegebiete entstünden, und weitere Unternehmen siedelten sich in der Stadt an.

„Neben Hannover sind wir beim Wohnungsbau vermutlich die derzeit aktivste Regionskommune“, sagt Grahl. Konkrete Projekte habe man gerade in Frielingen und Stelingen entwickelt, dazu käme das Baugebiet „Südlich Im Stühe“ in Horst mit 150 Wohneinheiten, sowie in Berenbostel, Meyenfeld und Altgarbsen. Zudem baue die Stadt „eine Kita nach der anderen“, so Grahl. Nach der Fertigstellung der Kita Murmelstein fange der Bau der Kita in Horst an.

Neben dem Blick nach vorne wirft der Bürgermeister in seiner knapp 15-minütigen Ansprache auch einen Blick zurück auf das Corona-Jahr. „Die Pandemie hat uns weiter fest im Griff“, so Grahl. „Corona bestimmt weiter unser Leben.“ Die Zeit sei für viele mit schweren Schicksalsschlägen und Entbehrungen verbunden, allerdings habe sie auch Gutes und Menschliches hervorgerufen. „Wir werden die Pandemie besiegen“, sagt Grahl. „Die Vorbereitungen für die Impfungen können uns positiv stimmen.“

Info: Die Neujahrsansprache des Bürgermeisters ist ab dem 1. Januar online unter www.garbsen.de abrufbar.

