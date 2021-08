Garbsen

Welche Abfallkörbe sind voll und müssen geleert werden? Wo sind freie Parkplätze? Wer nimmt mich zur Arbeit? Welche Smartphone-Apps fehlen für Garbsen? Diese Frage stellt der Verein Diginauten bei seinem ersten Hackathon vom 16. bis 18. September. Dafür sucht der Verein jetzt in ganz Norddeutschland 50 Teilnehmer. Das beste Projekt wird mit 2000 Euro belohnt.

Das ist ein Hackathon

Der Begriff Hackathon setzt sich zusammen aus „Hack“ (technisches Tüfteln) und „Marathon“ (Langstreckenlauf). Er bezeichnet eine längere Veranstaltung, in der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nützliche und kreative Softwareprodukte entwickeln. Hackathons sind vor allem bei Studierenden beliebt. Sie lernen an Universitäten und Hochschulen, digitale Prozesse zu verstehen, und testen ihr Wissen gern an realen Projekten. Im Fall von Garbsen geht es um zukunftsweisende Lösungen für die Smart City. Die 50 Teilnehmer arbeiten fast drei Tage in Teams unter Einhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen in der Rudolf-Harbig-Halle in Berenbostel zusammen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das ist das Ziel

„Wir machen unsere City extra-smart“ heißt das Thema dieser ersten Ideenschmiede. Das Ziel besteht darin, in drei Tagen ein Geschäftsmodell inklusive Prototyp für eine Smart City entwerfen. Für den Hackathon suchen die Diginauten einen vielfältigen Teilnehmerkreis. Mitmachen können alle, die sich für Sensorik, Daten und künstliche Intelligenz interessieren. „Wir rufen Studierende aller Fachrichtungen, vor allem aus Hannover, Hamburg, Göttingen, Bremen und Berlin zur Teilnahme auf“, schreibt Daniel Wolter, Geschäftsführer der Diginauten und der Stadtwerke Garbsen. Offen ist der Kreis aber auch für Menschen, die nicht studieren und dennoch Lust haben, Lösungsansätze für eine digital vernetzte Stadt zu entwerfen. Um Anmeldung über die Internetseite www.liftoff-hack.de wird gebeten.

Freie Parkplätze, lokales Wetter, die nächst gelegene Ladesäule: Vernetzte Daten aus unterschiedlichen Quellen sollen das Leben vereinfachen. Das veranschaulicht diese Grafik. Quelle: chombosan (Symbolbild)

Nichts für den Papierkorb

Nach Wolters’ Vorstellungen sollen möglichst viele der entwickelten Geschäftsmodelle in die Digitalisierung der Stadt einfließen. Die Arbeit ist also kein Planspiel oder für den Papierkorb. Daraus können Projekte für Studierende oder Start-Up-Firmen entstehen. Ergebnisse sind außerdem nicht exklusiv für Garbsen und könnten auch in anderen Kommunen umgesetzt werden.

Das sind die Diginauten Vernetzte Haustechnik vom Thermostat über Jalousien bis zum LED-Licht kennt inzwischen fast jeder. Eine ganze Stadt zu vernetzen, wo es nützlich ist, hat sich der Verein Diginauten als Aufgabe gestellt. Der Verein hat sich im Mai 2021 gegründet. Vorsitzender ist qua Amt der Bürgermeister. Motor sind die Stadtwerke, die ohnehin an der Vernetzung ihrer Einrichtungen arbeiten. Die Technik der Datenübertragung aus Hunderten von Sensoren stammt vom Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen und kann prinzipiell für zahlreiche Anwendungen eingesetzt werden. Der Verein wirbt für die Idee der Smart City und forciert digitale Problemlösungen in Betrieben, Umweltfragen und Verwaltung sowie für Freizeitangebote und Mobilität. Mehr Informationen finden Sie im Internet auf www.diginauten.org. / lz

Für die Projekte erhalten die Teams teils exklusiven Zugang zu echten und relevanten Daten aus der Stadtentwicklung. Bewertet werden ihre Ideen von Fachleuten unterschiedlicher Bereiche. Vorsitzender der Jury ist Bürgermeister Christian Grahl. Zu den Juroren zählen bis jetzt Dr. Wolfgang Ebert, Geschäftsführer von Laseroptik Frielingen, Thede Smidt, Geschäftsführer der NAS Smart Platforms GmbH und Maximilian Roth, Business Development Manager der Mioty-Technologie für das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS. Weitere Experten sind im Gespräch, um die Projekte fachgerecht beurteilen zu können. 2000 Euro stiftet der Freundeskreis Garbsen für das Siegerteam. Der zweite Platz ist mit 1500 Euro dotiert, gestiftet von Laseroptik. 1000 Euro stiftet die Diehl Metering GmbH für die Drittplatzierten.

Der Verein Diginauten hat sich im Juli 2021 im Ratssaal gegründet. Quelle: privat

Kita und Schulen sammeln erste Daten

Der Hackathon ist die erste große Veranstaltung des vor drei Monaten gegründeten Vereins. Von dem Event erhoffen sich die Diginauten nicht nur Impulse für die ersten Smart-City-Projekte. „Wir wollen die Öffentlichkeit von Beginn an aktiv in den Digitalisierungsprozess einbinden“, schreibt Wolter. „Wichtig ist uns, Projekte umzusetzen, die einen echten Mehrwert für die Menschen vor Ort haben.“ Impulse für ein erstes Pilotprojekt haben die Diginauten bereits gesetzt. Seit Juli messen Sensoren in zwei Schulen und einer Kindertagesstätte in Garbsen den Kohlendioxidgehalt in Gruppen- und Klassenzimmern. Die Daten sollen Auskunft geben über die Qualität der Raumluft und optimale Lüftung in der kalten Jahreszeit. Das wird wichtig für einen coronasicheren Schul- und Betreuungsbetrieb.

Von Markus Holz