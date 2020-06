Heitlingen

Der provisorische Altar ist auf einem einfachen Tisch unter Bäumen aufgebaut, die rund 60 orangefarbenen Stühle davor stehen auf Abstand, auf Gesangsbücher wird ebenso verzichtet wie auf den Klingelbeutel. Die Kirchengemeinden der Region Garbsen-Nord, also die Gemeinden Osterwald/ Heitlingen, Silvanus und Stephanus, haben am Sonntag erstmals nach langer Corona-Zwangspause wieder einen gemeinsamen Gottesdienst gefeiert. Dieser fand unter freiem Himmel und in der idyllischen Atmosphäre des Gutshofs der Familie Thiele in Heitlingen statt – und unter strengen Auflagen.

Freiluft-Gottesdienst mit Abstand: Die Kirchengemeinden der Region Garbsen-Nord feiern im idyllischen Hof des Guts in Heitlingen. Quelle: Jutta Grätz

„Morgenlicht leuchtet, rein wie ein Anfang“: Das Lied zur Melodie von Cat Stevens’ „Morning has Broken“ ist ein Auftakt mit ein bisschen Gänsehautstimmung. „Draußen dürfen wir singen“, begrüßt Pastorin Linke die Gottesdienstbesucher und schiebt ihren Mund-Nasen-Schutz vorsichtig unter das Kinn.

Reinhard Plate am Keyboard und Edith Neugebohren an der Trompete stehen in großem Abstand an der Tür des ehemaligen Pferdestalls und begleiten den Gottesdienst mit ihrer Musik. Auch wenn die Maskenpflicht für Open-Air-Gottesdienste nicht gilt, tragen viele der Gäste eine Mund-Nasen-Bedeckung. Fast alle Stühle sind besetzt.

„Dieser Gottesdienst ist ein Geschenk“

„Endlich wieder ein Gottesdienst mit Menschen“, sagt Gisela Richter aus Stelingen. „Das ist der erste Gottesdienst, den ich seit der Corona-Pause besuche. Und das ohne Maske, dafür mit Gesang.“ Auch Erika Säuberlich vom Team der Silvanus-Gemeinde ist froh, überhaupt wieder einmal gemeinsam feiern zu können. „Kirche ist meine zweite Heimat“, sagt die 76-Jährige, die sich seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Gemeinde engagiert und Turngruppen und Gemeindenachmittage betreut.

Pastorin Annegret Linke gestaltet den Freiluftgottesdienst auf Gut Heitlingen. Quelle: Jutta Grätz

„Dieser Freiluft-Gottesdienst ist ein Geschenk, so richtig zum Luftholen“, sagt Superintendent Karl Ludwig Schmidt, der an diesem Morgen predigt – mit klaren Worten rund um die Themen Rassismus und Ausgrenzung . Zuvor hatte Silvanus-Diakon Sebastian Schulze jeden der Gottesdienstbesucher gebeten, seine Kontaktdaten einzutragen.

„Nur so können wir mögliche Infektionsketten zurückverfolgen“, sagt er. „Die Handlungsempfehlungen der Landeskirche für den Umgang mit dem Coronavirus sind sehr detailliert“, berichtet Pastorin Linke. „Und je nach Anlass unterschiedlich – ob Hochzeit, Trauerfeier oder Taufe.“

Taufe unter Corona-Auflagen

Und daher durften einige Besucher dann doch nicht ganz auf die Mund-Nasen-Masken verzichten: Denn ein besonderes Ereignis war der Freiluftgottesdienst auch für den einjährigen Leonidas aus Heitlingen – er wurde getauft. Ursprünglich war das Familienfest schon für das Pfingstwochenende geplant. „Das musste coronabedingt leider abgesagt werden“, sagt Leonidas Mutter Melanie Mironis. Sie, ihr Mann Simon und ihre Familie wohnen auf Gut Heitlingen. „Wir sind so froh, dass wir heute hier feiern können“, sagt sie. „Wenn auch unter besonderen Bedingungen.“

Denn bei der Taufzeremonie über dem geschmückten Brunnen trägt wegen der Corona-Regeln nicht nur Pastorin Linke einen Mund- und Nasenschutz, sondern auch Leonidas Eltern und Paten. Die anschließenden Tauffotos werden wahrscheinlich auch deswegen einzigartig sein.

Zur Galerie Ohne Masken, aber mit Gesang: Das ist derzeit nur beim Freiluft-Gottesdienst wie dem auf Gut Heitlingen erlaubt. Die Kirchengemeinden der Region Garbsen-Nord feierten dort am Sonntag gemeinsam.

Von Jutta Grätz