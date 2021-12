Garbsen

Wecken und Brot, Krapfen und bunte Amerikaner: An Silvester sind alle Bäckereien bis zum Mittag geöffnet – Vorbestellungen werden empfohlen. Neujahr bleiben alle Bäcker geschlossen, am 2. Januar öffnen vier Filialen von Brotkunst, ehemals Haubenreißer, und AS-Back an der Sandstraße. Diese Öffnungszeiten haben uns die Betriebe mitgeteilt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Altgarbsen

Bäckerei Langrehr: Kastanienplatz, Hannoversche Straße 159: Am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr, am 1. und 2. Januar geschlossen. Bäckerei Raute, Bachstraße 15:Am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen. Berenbosteler Straße 76 (im Kohake-Centrum): Am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen. AS-Back, Sandstraße 38: Am 31. Dezember von 6 bis 20 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen, am 2. Januar von 8 bis 22 Uhr geöffnet.

Auf der Horst

Bäcker Langrehr im Planetencenter: Am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen. Schäfer’s im Planetencenter: Am 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen.

Berenbostel

Bäckerei Die Brotkunst, ehemals Haubenreißer, Rote Reihe 21: Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen, am 2. Januar von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet. Schäfer’s im Edeka-Markt, Wreschener Allee 1:Am 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen. Bäckerei Raute, Rote Reihe 1: Am 31. Dezember von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen. Bäckerei Rehbock, Birkenweg 35: Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen. Bäckerei Heyde, Osterwalder Straße 4: Silvester von 5 bis 13 Uhr, am 1. Januar geschlossen, am 2. Januar von 7 bis 17 Uhr.

Frielingen

Bäckerei Steinecke, Bürgermeister-Wehrmann-Straße (im Netto-Markt): Am 31. Dezember von 6.30 bis 14 Uhr, am 1. und 2. Januar geschlossen.

Garbsen-Mitte

Café am Park, Bäcker Langrehr, Granatstraße 41: Am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen. Gaues, Havelser Straße 1 (im Shopping-Plaza): Am 31. Dezember von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Am 1. und 2. Januar geschlossen.

Havelse

Bäckerei Langrehr: Am Hasenberge: Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen;Hannoversche Straße 88 (im Combi-Markt): Am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen. Bäckerei Die Brotkunst, Am Hasenberge 25: Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen, am 2. Januar von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Horst

Langrehr: Steinwartskamp 1 (im Combi-Markt): Am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen. Die Brotkunst: Andreaestraße 30: Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen, am 2. Januar von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Osterwald

Die Brotkunst, Großer Weg 1: Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen, am 2. Januar von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet. Beckedorfer Backstube, Hauptstraße 138a: Am 31. Dezember von 5.45 bis 12.30 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Januar geschlossen. Bäckerei Vatter, Hauptstraße 169 (im Edeka): Silvester 7 bis 14 Uhr, an Neujahr und am 2. Januar ist geschlossen.

Schloß Ricklingen

Bäckerei Thomas Marquardt, Lönsweg 12: Silvester von 6.30 bis 12 Uhr, am 1. und 2. Januar geschlossen.

Von Jutta Grätz