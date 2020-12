Garbsen

Weihnachten 2020 – das wird, wie das komplette Jahr, anders sein als sonst. Die Feier mit Großfamilie und Freunden fällt aus. Auch auf Weihnachtsmärkte und ein ausgiebiges Shopping vor den Feiertagen musste verzichtet werden. Was planen Prominente aus Garbsen zum Fest? Wir haben sie gefragt.

Janet Nesmedin , „Das große Backen“

„Wir haben extra viel Weihnachtsdekoration aufgehängt“: Hobbybäckerin Janet Nesmedin. Quelle: privat

„Das Jahr 2020 ist natürlich überschattet durch Corona. Diese neue Situation ist auch leider nicht immer leicht. Aber mein Mann und ich versuchen dennoch alles Mögliche zu tun, damit wir unseren Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wir haben dieses Jahr besonders viel Weihnachtsdekoration aufgehängt und viele Lichter im Garten platziert. Täglich hören wir Weihnachtslieder, basteln und spielen mit den Kindern.

Zu Weihnachten wird meine Mutter zu Besuch kommen, und wir haben uns vorgenommen, den Tag mit leckerem Essen, vielen Spielen und einem schönen Weihnachtsfilm zu verbringen. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt alle gesund bleiben. Das wünsche ich auch von Herzen allen Menschen.“

Carlotta Truman , Sängerin

„Ich feier das erste Mal ohne meine Familie“: Sängerin Carlotta Truman. Quelle: privat

„Dieses Jahr feiere ich Weihnachten das erste Mal in meinem Leben nicht mit Familie, bin schon sehr gespannt, wie sich das so anfühlt. Es wird bestimmt die eine oder andere Zoom-Konferenz unterm Weihnachtsbaum geben. Am zweiten Weihnachtstag fahre ich dann mit Maske bei meiner Familie vorbei und stelle kontaktlos meine Geschenke ab, wie ein echter Weihnachtsmann. Mein Studiengang veranstaltet außerdem eine digitale Weihnachtsfeier mit Studenten, Professoren und Dozenten – und Glühwein – das wird bestimmt schön. Wir machen das Beste draus!“

Marcelle Perks , Autorin

„In England packt man die Geschenke erst am 25. Dezember aus“: Autorin Marcelle Perks. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

„Normalerweise feiern wir Weihnachten auch auf der Straße mit unseren Nachbarn. Dafür backe ich traditionellen englischen Weihnachtskuchen, Karamell-Shortbread und Mince Pies. Für den 25. Dezember bereite ich einen Weihnachtspudding vor. Hier in Deutschland werden die Geschenke schon am 24. Dezember geöffnet, in England muss man bis zum 25. warten. Außerdem essen wir mit unserer ganzen Familie Gans und schauen Weihnachtsfilme. Zum Beispiel schauen wir jedes Jahr ,Agenten sterben einsam‘ (1968). Außerdem schauen wir Geistergeschichten von M.R. James.“

Alfred Zucker , Schlagersänger

„Wir verbringen Weihnachten mit der Familie und Künstler-Kollegen“: Alfred Zucker, Schlagersänger aus Osterwald. Quelle: privat

„Wir verbringen Weihnachten mit der Familie und Künstlerkollegen. In der jetzigen Zeit ohne richtigen Weihnachtsmarkt stellen wir den Glühwein selbst her und bleiben kreativ. Grade jetzt, da ich viel Zeit habe, komponiere ich wie ein Verrückter Songs. Davon ist einer auf der Zielgerade. Und im Dezember haben wir einen Videodreh virtuell umgesetzt – das hat ja auch einen gewissen Reiz. Es werden also wieder viele neue Songs kommen, zu denen wir im nächsten Jahr dann hoffentlich auf Schützenfesten und Mallorca-Veranstaltungen mitsingen können. Ansonsten wünsche ich allen Menschen eine tolle besinnliche Zeit. Möge das Bier nie zur Neige gehen und die gute Laune bestehen bleiben.“

Andreas Barthel , Kameramann und Filmemacher

„Am ersten Weihnachtsfeiertag spiele ich den Weihnachtsmann“: Filmemacher Andreas Barthel aus Garbsen. Quelle: privat

„Mein letzter Drehtag als Kameramann ist am 23. Dezember, weiter geht es dann erst am 4. Januar, sodass zwischen Weihnachten und Silvester tatsächlich mal ein wenig Ruhe einkehrt. Den Heiligabend verbringe ich traditionell bei meinen Eltern in Berenbostel. Ganz klassisch bei Kerzenschein, Familienessen und Gesprächen über die letzten Wochen und Monate. Coronabedingt hat man sich ja doch seltener gesehen dieses Jahr.

Am ersten Weihnachtsfeiertag geht es raus Richtung Celle. Dort spiele ich den Weihnachtsmann für mein Patenkind. Das Kostüm liegt schon bereit, und ich übe fleißig das bassige „Ho ho ho“ vor dem Spiegel. Am zweiten Weihnachtsfeiertag heißt es dann Füße hochlegen und einen guten Film schauen.“

Alexander Bley , Leichtathlet und Gehörlosensportler

Sportler Alexander Bley verbringt die Weihnachtstage bei seiner Familie in Osterwald. Quelle: privat

„Dieses Jahr stellt uns das Weihnachtsfest leider alle vor besondere Herausforderungen. Und nicht nur mir als Sportler ergeben sich dadurch einige Beschränkungen. Als Christkind am 24. Dezember 1990 geboren, sind diese Tage immer sehr bedeutsame in jedem neuen Lebensjahr, zumal es in diesem Jahr noch einen runden Geburtstag bedeutet. Selbstverständlich verbringe ich Weihnachten in kleinem Kreise der Familie.

Auch das Training wird nicht zu kurz kommen. Allerdings freue ich mich über Weihnachten auch ein wenig abschalten zu können und wünsche den Garbsenern alles Gute zu den Feiertagen und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Bleiben Sie gesund und tapfer vor allen bevorstehenden Herausforderungen. Und denken Sie daran: Erfolg hast nur der, der sein Ziel nie aus den Augen verliert.“

Von Linda Tonn und Gerko Naumann