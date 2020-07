Garbsen

Für zusätzliche Laptops und Tablets bekommen die Schulen in Garbsen 359.816 Euro. Das hat Schuldezernentin Monika Probst in der Ratssitzung mitgeteilt. Das Geld stammt aus einem sogenannten Sofortausstattungsprogramm, das der Bund und das Land Niedersachsen zusätzlich zum Digitalpakt Schule auf den Weg gebracht haben.

„Nicht alle Schülerinnen und Schüler haben Zugang zu digitalen Endgeräten“, so Dezernentin Probst. Das sei während der Corona-Krise besonders deutlich geworden. Deshalb wurde das Programm mit insgesamt 500 Millionen Euro aufgelegt. Die Schulträger können die Mittel beantragen und in einem einfachen Verfahren die Geräte an die bedürftigen Schülerinnen und Schüler verleihen. Gefördert würden der Kauf der Geräte, Zubehör und die Inbetriebnahme, so Probst.

Geräte auch für Präsenzunterricht

„Wir müssen sicherstellen, dass digitaler Unterricht für alle Kinder und Jugendlichen auch zu Hause möglich ist“, sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ( CDU) bei der Unterzeichnung der Vereinbarung. Dennoch hoffe man, dass die Schulen nach den Sommerferien zum Präsenzunterricht zurückkehren. Allerdings werde dieser Unterricht auf absehbare Zeit nur eingeschränkt stattfinden, heißt es in der Zusatzvereinbarung. „Er muss durch gute – auch digitale – Angebote und Formate ergänzt werden.“

Bis 2024 stehen den Garbsener Schulen 3 Millionen Euro aus dem Digitalpakt zur Verfügung. 750.000 Euro davon wurden bereits bewilligt. Das Geld fließt hauptsächlich in WLAN und interaktive Tafeln. Tatsächlich hatte die Corona-Krise auch deutlich gemacht, wie sehr auch digitale Endgeräte wie Laptops und Tablets fehlen. Vor allem in der Zeit, in der die Schüler hauptsächlich von Zuhause aus lernen und arbeiten mussten, waren vor allem bedürftige Schüler ohne Zugang zu einem solchen Gerät im Nachteil. Deshalb hatten Bund und Länder schnelle Hilfe versprochen.

