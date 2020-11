Garbsen

Der Rat der Stadt ist für Montag, 16. November, überraschend zu einer Sondersitzung einberufen worden. Sie beginnt um 19 Uhr im Forum der IGS an der Meyenfelder Straße. Die Sitzung ist ebenso öffentlich wie die für 17 Uhr terminierte Sitzung des Finanzausschusses. Politiker sollen über einen Corona-Etat der Stadtverwaltung entscheiden.

Bürgermeister Christian Grahl und seine Dezernenten wollen schnell und unkompliziert auf aktuelle Corona-Situationen reagieren können. So müssen nach den geltenden Verordnungen Schulen viel intensiver gereinigt werden. Das kostet Geld. Ein anderes unvorhersehbares Problem gibt es auf Baustellen, etwa an der Kita Murmelstein und am Badepark Berenbostel: Firmen müssen dafür sorgen, dass hygienische Standards für ihre Mitarbeiter eingehalten werden. Das war in den Aufträgen nicht einkalkuliert, muss aber von der Stadt gezahlt werden.

Bürgermeister Grahl soll Ermächtigung erhalten

Erste Rechnungen von Firmen liegen vor. Der Rat soll einen Verfügungsrahmen in Höhe von 500.000 Euro beschließen. Und er soll den Bürgermeister bis November 2021 ermächtigen, alle erforderlichen Entscheidungen im Zusammenhang mit Corona auch bezahlen zu können, ohne jedes Mal den Rat zu fragen.

In den Sitzungen gilt Abstands- und Maskengebot. Die Tagesordnungspunkte sind auf www.garbsen.de einsehbar.

Von Markus Holz