Garbsen/Neustadt

In dieser Woche muss die B6 in Richtung Hannover zwischen Garbsen-Meyenfeld und Neustadt-Eilvese immer wieder über Nacht gesperrt werden. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Daher kann es auch bei den Buslinien zu Verzögerungen kommen. Das hat Regiobus jetzt mitgeteilt. Betroffen sind die Linien 410, 421, 430, 440, 490 und 491.

Von Linda Tonn