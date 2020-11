Garbsen-Mitte

Sigrid Fährmann-Tubbe arbeitet seit etwa 15 Jahren in der Stadtbibliothek Garbsen und ist unter anderem für das Bestellen der Gesellschaftsspiele zuständig. Mehr als 700 hat die Stadtbibliothek in ihrem Bestand. „Spiele laufen seit Jahren gut bei uns“, sagt die Fachfrau. Bei neuen Anschaffungen verlässt sie sich auch auf Tipps der bayerischen Firma Spieltruhe. Drei Spiele empfiehlt Fährmann-Tubbe unseren Lesern.

Bei Speedy Roll rollt der Ball

Speedy Roll kann man allein oder in der Gruppe spielen. Beim Kinderspiel des Jahres 2020 sollen die Spieler ihren Igel so schnell wie möglich durch den großen Wald nach Hause führen. Auf seinem Weg befinden sich zahlreiche Abbiegungen und Kreuzungen – und vor allem viele Äpfel, Pilze und Laubblätter. Um den Igel zu bewegen, wird mit einem Fusselball gerollt. Der Laufweg der Figur wird aus mehreren Spielplanteilen zusammengesetzt. Auf jedem Teil befinden sich Wegpunkte, auf denen entweder ein Apfel, ein Pilz oder ein Blatt abgebildet ist. Um von einem Punkt zum nächsten zu ziehen, muss der Igel eines Spielers einfach das Richtige aus dem Wald einsammeln – also Äpfel, Pilze oder Blätter.

Diese bleiben im Idealfall am Ball haften, weil sie ein Klettband haben. Wer als erster Spieler das Zielfeld am Ende des Weges erreicht hat, leitet das Spielende ein. Jeder Spieler darf dann noch einmal rollen. Anschließend haben alle Spieler gewonnen, die ihren Igel bis nach Hause gebracht haben. Wer lieber gemeinsam als gegeneinander spielen möchte, für den bietet Speedy Roll noch eine kooperative Variante. Dabei kommt ein Fuchs ins Spiel, vor dem der Igel in Sicherheit gebracht werden muss. Alle Spieler ziehen hierbei denselben Igel, während der Fuchs automatisch weitergezogen wird.

Bei Speedy Roll bewegen die Spieler ihre Figuren mithilfe eines Balls, an dem Äpfel, Pilze und Blätter hängenbleiben. Quelle: Anke Lütjens

Schlossgespenst Hugo geht auf Jagd

Spannung und Spaß verspricht Hugo, das Schlossgespenst. „Damit kann man nicht nur Kinder bespaßen, sondern auch Partygäste“, sagt Fährmann-Tubbe. Die Spieler brauchen aber auch Geschick und Konzentration. Auf der Rückseite des Spielplans kann der Klassiker Mitternachtsparty gespielt werden, auf der Vorderseite wird Hugo gespielt. Schauplatz sind die Halle und weitere Räume eines Gruselschlosses.

Und das sind die Regeln: Jeder Spieler stellt die ihm zugeteilten Figuren auf beliebige Galeriefelder und legt seinen Chip auf das Feld zehn des Gruselpfades. Je mehr Leute mitspielen desto weniger Figuren hat der Einzelne. Die Hugo-Figur wird auf die Kellertür gestellt. Hugos Chip kommt auf das Feld mit der Uhrzeit 23.45 Uhr der Rundenskala. Wer am Zug ist, würfelt und zieht seine Figuren um die gewürfelte Augenzahl vorwärts. Hugo wird gezogen, wenn ein Spieler das Symbol mit dem Gespenst gewürfelt hat.

Hugo bewegt sich zu Beginn drei Felder vorwärts. Im Laufe des Spiels wird er immer schneller. Eine rasante Jagd beginnt. Figuren in den Räumen sind vor Hugo sicher. Aber in jedem Raum darf nur eine Figur stehen, auf Feldern außerhalb zwei. Figuren können sich gegenseitig aus den Räumen werfen. Figuren auf der Galerie kann Hugo fangen. Sie kommen sofort auf die Kellertreppe, und der Spieler erhält Gruselpunkte. Das Spiel endet nach fünf Gruselrunden oder sobald ein Spieler 46 Gruselpunkte erreicht hat. Der Spieler mit den wenigsten Gruselpunkten gewinnt.

Spannung und Spaß für die ganze Familie oder für Partyrunden verspricht Hugo, das Schlossgespenst. Quelle: Anke Lütjens

Für verregnete Tage: Forbidden Sky

Ein Team, ein Sturm, ein Abenteuer. So steht es auf der Schachtel des aufwendig gestalteten Spiels Forbidden Sky. „Das ist etwas für einen langen und verregneten Nachmittag“, sagt Fährmann-Tubbe. Die Spieler starten zu einer Weltraummission. Und darum geht es: Ein starker Sturm kommt auf die Stadt im Himmel zu. Die Spieler müssen gemeinsam versuchen, rechtzeitig mit einer Rakete von dort zu entkommen, bevor sie vom Wind heruntergeweht oder vom Blitz getroffen werden. Weil die Rakete zum Start Energie braucht, müssen die Spieler Leitungen bauen.

Der Stromkreis muss geschlossen sein. Karten bestimmen, wann Leitungen gelegt werden dürfen und Aufgaben erfüllt werden müssen. Dabei schlüpfen die Spieler in Rollen wie Seilmacher, Elektriker, Arzt, Navigator, Bergsteiger und Konstrukteur. Sie kämpfen gegen Wetterereignisse und die Windskala an. Die Spieler haben bestimmte Rechte und ein bestimmte Anzahl von Leben. Sie arbeiten sich dabei von unten nach oben. Wer den Schädel erreicht hat, ist tot. Das Spiel ist auch verloren, wenn nicht alle Mitspieler auf der Plattform der Rakete stehen.

Bei diesem Spiel muss sich das Team gut absprechen und jeder Spieler seine besonderen Fähigkeiten geschickt einsetzen. Allerdings muss man sich in das Spiel erst etwas hineinfuchsen. Dann ist es aber wirklich ein Abenteuer. Die Rakete funktioniert sogar mit Geräuschen und Licht.

Bei dem Spiel Forbidden Sky tauchen die Spieler in fremde Welten ein. Quelle: Anke Lütjens

Die Daten zu den Spielen Speedy Roll kann allein oder mit bis zu vier Teilnehmern gespielt werden. Es eignet sich für Spieler ab vier Jahren und dauert rund 20 Minuten. Das Kinderspiel des Jahres 2020 ist im Piatnik Verlag Wien erschienen und kostet 26,99 Euro. Hugo, das Schlossgespenst eignet sich für die ganze Familie, aber auch für Partyrunden. Zwei bis acht Spieler ab sieben Jahren können mitspielen. Die Spieldauer beträgt 30 Minuten. Hugo ist im Amigo-Verlag erschienen und kostet 19,99 Euro. Forbidden Skyist ein kooperatives Spiel für zwei bis fünf Spieler ab zehn Jahren. Es ist im Schmidt-Verlag erschienen und kostet 35,90 Euro. Die Spieldauer beträgt rund 60 Minuten. Erfinder ist Matt Leacock.

Wegen der derzeit geltenden Regeln können Spiele, Bücher und andere Medien in Garbsen derzeit nur nach vorheriger terminlicher Absprache in der Stadtbibliothek ausgeliehen oder zurückgegeben werden. Die Dauer der kostenlosen Ausleihe beträgt vier Wochen. Die Stadtbibliothek ist unter Telefon (05131) 707170 zu erreichen.

Von Anke Lütjens