Garbsen

Die achtjährige Jule schaukelt, hangelt sich am Klettergerüst entlang und balanciert über den Schwebebalken. Die Sonne scheint ihr ins Gesicht. Eigentlich wirkt auf dem Spielplatz hinter der Grundschule Osterwald alles ganz normal – bis es an den Spielgeräten voller wird. Dann beginnen die Kinder, Abstand zu halten – auch Jule. „Sie hält sich schon von ganz alleine an die Corona-Regeln und hat verstanden, warum das so wichtig ist“, sagt Andrea Dittmann, die Mutter der Grundschülerin.

Wie viele andere haben Jule und ihre Mutter das Wochenende genutzt, um das sonnige Wetter zu genießen. Auf dem Spielplatz direkt an der Robert-Koch-Straße ist es am Sonnabend besonders voll. Viele Jugendliche sind gekommen, um mit den Fahrrädern über die schneebefreiten Hügel zu brettern. Gleich daneben liegt der Spielplatz, auf dem Jule spielt. „Das ist so ideal an diesem Spielplatz: Wenn es auf dem zu voll wird, kann man auf den anderen ausweichen“, sagt die Mutter.

Jule (8) nutzt das sonnige Wochenende und spielt ausgelassen auf dem Spielplatz hinter der Grundschule Osterwald. Quelle: Ann-Christin Weber

Schönes Wetter lockt auf den Spielplatz

Der Spielplatz Am Osterberge füllt sich erst gegen Nachmittag. „Wenn das Wetter so gut bleibt, wird es hier in nächster Zeit bestimmt noch voller“, sagt Annika Marowsky. Die Mutter aus Osterwald ist spontan mit ihrem zweijährigen Sohn und ihrer Mutter dort. Gemeinsam spielen sie auf dem Klettergerüst in Form eines Feuerwehrautos. Eine Freundin hatte ihr den Spielplatz empfohlen. „Man muss dem Kind ja was bieten“, sagt die Mutter lachend.

Ihrem Sohn fehlt das Spielen mit seiner besten Freundin. In die Kita geht er noch nicht und Verabredungen zu Hause versucht die Mutter coronabedingt zu minimieren. „Er trifft zwar auch mal seinen Cousin, aber der ist zwei Jahre älter und beim Spielen schon weiter“, sagt Marowsky. Dank des schönen Wetters seien Treffen an der frischen Luft mit Freunden nun häufiger möglich. Die Kinder zu Hause spielen zu sehen sei trotzdem etwas anderes. „Die wollen sich ihre Spielsachen gegenseitig zeigen: ,Guck mal, ich kann schon damit spielen’ und ,Wollen wir damit zusammen spielen?’“, sagt die Osterwalderin.

„Auf dem Spielplatz ist alles erlaubt“

Ein paar Meter weiter auf dem Bolzplatz dribbelt der achtjährige Sohn von Ilknur K. Bälle ins Tor. Normalerweise kickt er beim TuS Garbsen. Coronabedingt fällt das Training jedoch aus. „Man macht gar nicht mehr so richtig Sport“, sagt er traurig. Jetzt, da das Wetter besser wird, will er häufiger draußen üben. Für seine Mutter ist das eine Möglichkeit, ihren Bruder und dessen Frau zu sehen. „Auf dem Spielplatz ist alles erlaubt. Bei mir zu Hause dürfte ich nur einen von beiden treffen, aber auf den Spielplatz dürfen wir beide mit unseren Kindern gehen“, sagt die Altgarbsenerin. Nachvollziehbar findet sie das nicht.

Annika Marowsky und ihr Sohn Marvin (2) freuen sich über das sonnige Wetter und besuchen den Spielplatz Am Osterberge. Quelle: Ann-Christin Weber

Spielplatzverabredungen gegen das Vermissen

Auf dem Spielplatz am Saphirring haben sich zwei Mütter mit ihren Kindern verabredet. Die beiden Sechsjährigen spielen Ball und klettern auf dem Gerüst in Form einer Dampflok herum. Auf der Bank haben ihre Mütter Snacks vorbereitet. Eine von ihnen trägt eine FFP2-Maske. Normalerweise würden ihre Kinder zusammen in den Kindergarten gehen. „Mein Sohn hat quasi das Glück, dass ich arbeiten muss und er in der Notbetreuung ist. So sieht er weiterhin andere Kinder“, sagt die eine Mutter.

Die Freundin des Jungen hat dagegen keinen Betreuungsplatz und bleibt zu Hause. „Ich vermisse es, mit ihm zu spielen“, sagt die Sechsjährige. Die Mütter versuchen daher, regelmäßige Treffen zu arrangieren. Bei dem guten Wetter haben sie den Spielplatzbesuch auch gleich mit einer Kugel Eis im angrenzenden Einkaufszentrum verbunden.

Umgang mit Freunden verändert sich

Tobias Gutschwager und seine Familie sind aus Neustadt angereist und haben sich auf dem Spielplatz am Enseburgweg in Frielingen einen Picknicktisch direkt an der großen Rutsche ergattert. Dort saust am Sonnabend ein Kind nach dem nächsten herunter. Dass der Platz trotz Corona so gut besucht ist, stört den Neustädter nicht. „Wir gucken, dass die Kinder Abstand halten, und wenn es zu voll wird, setzen wir uns an eine andere Stelle“, sagt er.

Schräg gegenüber der Rutsche schaukelt ein dreijähriges Mädchen mit einer Freundin. „Ich kenne es hier noch voller“, sagt die Mutter, die ihren Namen nicht nennen möchte. Abstand halten sei auf dem Spielplatz aber kaum ein Problem, da dieser weitläufig gestaltet ist. Mit ihren drei Kindern versucht die Mutter, regelmäßig Zeit draußen zu verbringen. Das sei gerade in Corona-Zeiten wichtig.

Die Anspannung merke man mittlerweile auch den Kindern an. „Unter den Geschwistern knallt es schneller als sonst“, sagt die Mutter. Dass endlich wieder die Sonne scheint, sei gut fürs Gemüt. Doch auch der Umgang mit Freunden habe sich verändert. „Wenn sie sich länger nicht gesehen haben, merkt man einfach, wie unsicher die Kinder geworden sind. ,Darf ich dem jetzt näherkommen? Muss ich hier Abstand halten?’“, sagt sie. In solchen Situationen versuche sie, ihre Kinder zu ermutigen. Sie sollten sich zwar nicht kuschelnd in den Armen liegen, aber doch unbeschwert miteinander spielen können, meint die Mutter.

Von Ann-Christin Weber