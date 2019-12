Sportlerehrung: Stadt Garbsen nimmt Vorschläge entgegen

Garbsen

Die Stadt Garbsen ehrt zu Beginn des neuen Jahres die erfolgreichsten Sportler des Jahres 2019. Dafür nimmt die städtische Abteilung für Kultur und Sport ab sofort und bis Mittwoch, 15. Januar, die Nominierungen entgegen. Die Stadtverwaltung hat bereits die Sport- und Schützenvereine angeschrieben, ihre erfolgreichsten Sportler zu der Auszeichnung in der Aula am Planetenring anzumelden. Auch Garbsener Sportler, die in auswärtigen Vereinen besondere sportliche Leistungen erbracht haben, werden berücksichtigt.

Arbeitsgruppe trifft die Auswahl

Egal ob Sportlerin, Sportler oder die Mannschaft des Jahres, das beste Jugendteam, der Sportehrenpreis des Bürgermeisters – die Auswahl trifft eine Arbeitsgruppe, die aus Ratsmitgliedern und Vereinsvertretern besteht. Grundlage sind festgelegte Kriterien. Gewürdigt werden Erfolge bei Landesmeisterschaften, norddeutschen Meisterschaften sowie die Teilnahme an deutschen Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften.

Auch Ehrenamtliche werden ausgezeichnet

Ehrenamtliche, die sich in ihrem Verein über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren um den Sport verdient gemacht haben, werden ebenfalls ausgezeichnet. Bei der Meldung von Vertretern für diese Kategorie ist es erforderlich, möglichst viele Informationen über deren Tätigkeit mitzuteilen.

Die Meldungen sind schriftlich bei der Abteilung Kultur und Sport einzureichen und zwar an die folgende Adresse: Stadt Garbsen, Abteilung 31.3 - Kultur und Sport, Rathausplatz 1, 30823 Garbsen. Ehrungskriterien und Meldebögen schicken die städtischen Mitarbeiter auf Anfrage zu. Fragen beantworten Wilhelm Homeyer unter Telefon (05131) 707302 und Heike Grote unter Telefon (05131) 707303.

Von Jutta Grätz