Sportworkshop in Garbsen: Kennen Sie Spikeball?

Rund 300 Teilnehmer, darunter auch Erzieher und Jugendleiter, haben sich am Sonnabend in den Sporthallen und Räumen der der IGS Garbsen bei der Go Sports Infotagung fortgebildet. „Es ist der Fachtag für den Kinder- und Jugendsport und die größte Weiterbildungsveranstaltung in Niedersachsen“, sagte Reiner Sonntag, Vorsitzender der Sportjugend Niedersachsen als Veranstalter. Zu den Förderern gehören die Niedersächsische Turnerjugend, die IGS, die Sportjugend im Regionssportbund, die Akademie des Sports und das Land Niedersachsen. Die Wurzeln von Go Sports liegen in Clausthal-Zellerfeld, wo vor 29 Jahren in der heutigen Akademie des Sports alles begann.

Airtrack (eine Art festes Trampolin), Intervalltraining, Parkour, Rugby oder Yoga: Die Teilnehmer hatten die Wahl zwischen 60 Workshops, die in drei Blöcke eingeteilt waren. Jeder durfte sich aus einem Block ein Angebot aussuchen. „Wir haben die Bereiche Kinderturnen, Tanz, Ballspiele, Fitness und Entspannung abgedeckt“, sagte Maria Wind, die bei der Sportjugend für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Ganz neu in diesem Jahr sind die Foren für Kinder- und Jugendsport“, sagte Wind. Dabei informierten Referenten unter anderem über Nachhaltigkeit im Sport, Integration im Sport oder Stress im Netz.

Die Teilnehmer bei Go Sports kamen überwiegend aus der Region Hannover, aber auch aus dem Harz und sogar aus Wilhelmshaven. Die insgesamt 30 Referenten zeigten ihnen in Theorie und Praxis Beispiele für Turnstunden wie die Bewegungslandschaft „Das Weihnachtshaus“, Schulhoftänze oder kooperative Spiele. Aber auch neue Trends im Sport wurden ausprobiert. Rasant ging es beim „ Spikeball“ zu, einer Sportart, die in Deutschland erst seit wenigen Jahren bekannt ist.

„Es ist ein Strandspiel, bei dem es ähnlich wie im Beachvolleyball zugeht“, erläuterte Referent Matthias Rolf, der beim 1. Spikeball-Club Köln spielt. Zwei Teams spielen gegeneinander, indem sie abwechselnd einen Ball auf ein am Boden stehendes Netz spielen, das zwischen kleinen Pfosten gespannt ist.

Hoch hinaus ging es für die Teilnehmer auf dem großen Trampolin. „Ich bin dabei, weil ich neue Ideen und Anregungen bekommen möchte“, sagte Silke Bilde. Sie betreut im TV 01 Bohmte 15 Kindergruppen vom Krabbelalter bis zu 15 Jahren.

Neben der sportlichen Bewegung kam auch die Information nicht zu kurz. So stellte Julian Eckmann einen kostenlosen Homepage-Check für Vereine vor. Johanna Sudbrack und Mara Zaudtke informierten über den Freiwilligendienst im Sport, den sie selbst beim ASC Göttingen absolviert haben und jetzt als Referentinnen vorstellten. „Den Dienst kann man in Vereinen und Grundschulen absolvieren, oft gibt es auch Kooperationen“, sagte Sudbrack. Die Resonanz sei durchaus positiv.

