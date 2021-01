Garbsen

Verstärkung der Teams und eine Fachberatung: Sechs Kitas in Garbsen können auch weiterhin auf diese Unterstützung zählen. Wie die SPD Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Familienministerium, Caren Marks, mitteilte, wird das Förderprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ verlängert.

2016 war das Programm aufgesetzt worden, um Einrichtungen im Bereich der sprachlichen Bildung zu unterstützen und so für mehr Chancengleichheit bei den Kindern zu sorgen. Die Förderung soll für die Jahre 2021 und 2022 weiterlaufen.

In Garbsen profitieren gleich sechs Kitas von der Unterstützung: die DRK-Kita Berenbostel, die Kita Murmelstein, die Kita Schwarzer See, die Kita St. Anna, die Kita Nelkenstraße sowie die Fachberatung der Willehadigemeinde. Mit den Mitteln aus dem Programm des Bundesfamilienministeriums werden die Kita-Teams durch Fachkräfte im Bereich Sprach unterstützt. Zudem bekommen sie eine zusätzliche Beratung. „Dies ist ein wichtiger Schritt zu mehr Chancengleichheit“, so Marks. Denn Studien hätten gezeigt, dass sprachliche Kompetenzen einen erheblichen Einfluss auf den weiteren Bildungsweg und den Einstieg in den Beruf hätten.

Von Linda Tonn