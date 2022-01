Horst

Bei Wind und Wetter haben Bürgermeister Claudio Provenzano, Ortsbürgermeister Peter Hahne (CDU) und Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst (FDP) den Grundstein für eine neue Kita im Osten von Horst mit der obligatorischen Zeitkapsel gefüllt. „Hätten wir nicht lieber im Sommer den Grundstein legen können?“, ruft jemand mit einer Prise Humor zwischen den ersten hochgezogenen Mauern. Doch allen ist bewusst: Die Zeit drängt.

Rund 1000 Betreuungsplätze fehlen

In Garbsen hat sich in den vergangenen Jahren einiges angestaut. Laut der aktuellen Kita-Bedarfsplanung fehlen im gesamten Stadtgebiet 514 Krippen und 565 Kitaplätze. Damit sich das ein wenig ändert, baut die Stadt am Steinwartskamp neben dem Lebensmittelmarkt eine Tagesstätte für 80 Kinder. Am Defizit ändert das wenig, denn die Nachfrage ist enorm. Erst ab 2025 soll der Druck auf die Stadt wieder sinken. Bürgermeister Claudio Provenzano freut sich trotzdem über den kleinen Schritt: „Jeder Platz, den wir neu schaffen, hilft am Ende.“ Provenzano kündigt neue Kita-Ideen für Februar an, die auch kurzfristig Abhilfe schaffen sollen.

Verantwortliche verbauen Zeitkapsel

So viel Zeit muss sein: Trotz einsetzenden Regens versenken die Verantwortlichen eine sogenannte Zeitkapsel unter einem der vielen Fenster. In ihr liegen die aktuelle HAZ-Ausgabe, der Bauplan und eine vollständige Sammlung der aktuellen Euromünzen. Die Kapsel wird vermauert.

Dass hier bereits Anfang 2023 auf zwei Etagen die ersten Kinder spielen sollen, lässt sich heute nur erahnen. Bis jetzt sind nur die Grundsteine aufeinandergestapelt. Im Rohbau steht das Wasser an manchen Stellen zentimeterhoch. Mehr als vier Millionen Euro soll die Kita kosten. Das Land Niedersachsen trägt 409.000 Euro bei, die Region Hannover 320.000 Euro. Rund 3,2 Millionen Euro muss die Stadt aufbringen.

Lage außerordentlich gut

Über die Lage der Kindertagesstätte ist Ortsbürgermeister Peter Hahne besonders glücklich. Er spricht von einem großen Verkehrsvorteil: „Wir haben hier eine tolle Lage für die Familien. Ein Linksabbiegerstreifen auf der Hauptstraße und tolle Parkmöglichkeiten machen sichere Elterntaxis möglich. Für Eltern aus Meyenfeld ist der Weg kurz.“ Auch der direkt an das Grundstück angrenzende Supermarkt soll die Familien zur Kita am Steinwartskamp locken. Mit Beschwerden der Anwohner rechnen die Verantwortlichen nicht. Man habe sich mit Absicht für ein Mischgebiet und gegen ein reines Wohngebiet entschieden.

Kita soll grün werden

In der ökologischen Bauweise will die Stadt neue Maßstäbe setzen: Begrünte Dächer und eine Zisterne sollen dafür sorgen, dass das Regenwasser auf dem Grundstück bleibt. Eine Solaranlage soll 20 Prozent des Energiebedarfs decken. Zusätzlich wird eine Wärmepumpe eingesetzt. Auf einen Gasanschluss wird verzichtet. „Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen“, erklärt Architekt Frank Buschmann. Im zweigeschossigen Gebäude sollen am Ende 80 Kinder unterkommen können. Jeweils zwei Krippen- sowie Kita-Gruppen können sich zudem auf einen großzügigen Bewegungsraum freuen. Ein Aufzug ermöglicht die Aufnahme einer Inklusionsgruppe.

Bewerbungsphase startet Ende 2021

Wer Träger der neuen Kindertagesstätte wird, ist noch unbekannt. Die Stadt sucht den Betreiber per Ausschreibung. Sie soll in der ersten Jahreshälfte erfolgen. Interessierte Familien können sich voraussichtlich ab November über das Elternportal der Stadt für einen Krippen- oder Kitaplatz am Steinwartskamp bewerben.

Von Curdt Blumenthal