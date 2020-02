Berenbostel

Es war nur eine Frage der Zeit, bis der verlockend günstig gelegene Acker am Hespe zu Bauland wird. Die Stadt hatte im November 2018 erste Pläne vorgelegt. Diese liegen ab Donnerstag, 21. Februar, im Rathaus aus, damit sich die Öffentlichkeit dazu äußern kann.

Das grobe Konzept ist schon vor 15 Jahren verabschiedet worden: Die Äcker zwischen dem alten Ortsrand Berenbostel (Henriettenweg/Gertrudenweg) und der Philipp-Reis-Straße soll Platz bieten für dringend benötigten Wohnraum. Die Grundeigentümerfamilie Hahne aus Meyenfeld machte 2006 den Startschuss und entwickelte mit der Stadt das Neubaugebiet am heutigen Graham-Bell-Weg mit etwa 75 Objekten. Seitdem klafft die Lücke zwischen diesem Baugebiet und dem alten Ortsrand. Die Flächen standen damals schlicht nicht zum Verkauf. Das sieht bei gestiegenen Grundstückspreisen offenbar anders aus. Die Flächen gehören heute der Stadt.

Der Acker hat eine Fläche von fast fünf Hektar. Nach Plänen der Stadt könnten dort vier Mehrfamilienhäuser mit zwei Vollgeschossen, mehr als 30 Einzel- und Doppelhäuser und mehrere Reihenhäuser entstehen, insgesamt etwa 70 Wohneinheiten. Das Gebiet soll etwas weniger dicht bebaut werden als die Siedlung am Graham-Bell-Weg. Im Norden an der Straße Zum Rehwinkel ist hinter einem Lärmschutzwall Platz für eine Kindertagesstätte mit fünf Krippen- und Kindergartengruppen.

Zufahrt über Graham-Bell-Weg

Die einzige Zufahrt führt über die heutige Ein- und Ausfahrt Graham-Bell-Weg/Im Rehwinkel. Mehrere Fuß- und Radwegverbindungen durchkreuzen die Siedlung und schaffen Verbindungen zwischen Graham-Bell-Weg, dem Neubaugebiet, dem älteren Teil Berenbostels am Henriettenweg und dem Hespe. Ob das am Ende tatsächlich so aussehen wird, hängt auch von Wünschen der Bauherren und dem Vermarktungserfolg der Grundstücke ab. Die Siedlung ist über die Buslinien 430 und 450 an das Netz des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) angeschlossen.

Keine Steingärten

Ein ökologischer Aspekt in der Planung der Stadt: Bruchsteine, Schotter, Betonplatten und Ähnliches werden in Gärten und Vorgärten nichts zu suchen haben. Natur soll dort Vorrang haben vor zeit- und arbeitsparenden Steinlandschaften. Ähnlich wie am Graham-Bell-Weg wird überschüssiges Regenwasser in einem Becken am Hespe gesammelt.

Verkauf kann 2021 beginnen

Weil das Gebiet im Norden am Rehwinkel an ein Gewerbegebiet grenzt, werden Bauherren in einem kleinen Bereich mit Auflagen rechnen müssen. Festverglaste, also nicht zu öffnende Fenster zählen dazu und die Bestimmung, dass zum Gewerbegebiet hin keine Wohn- und Schlafzimmer liegen dürfen. Wasser, Strom, Kanalisation und Straße sollen in der ersten Jahreshälfte 2021 gebaut werden. Zeitgleich beginnt der Verkauf der Grundstücke. Die Stadt vergibt die Bauflächen selbst. In ihrer Prognose geht die Stadt davon aus, dass das Gebiet schon Ende 2022 voll ausgeschöpft sein wird. Ab wann sich Bewerber melden können, steht noch nicht fest.

Das Projekt ist Teil des Wohnbauflächenprogrammes der Stadt. Das ehrgeizige Ziel lautet, im Zeitraum von 2016 bis 2024 für fast 1500 Wohneinheiten Baurecht zu schaffen – ohne das Großprojekt Berenbostel-Ost.

Politik kritisiert Verzögerungen bei Wohnungsbauprojekten Massive Verzögerungen bei Wohnungsbauprojekten machen der CDU und der SPD in Garbsen zunehmend Sorge. Beide ziehen aber unterschiedliche Schlüsse. Die CDU duldet offenbar keinen weiteren Aufschub beim Wohnungsbauprojekt Berenbostel-Ost, dem prestigeträchtigen Modellvorhaben zusammen mit der Region Hannover. An der Wreschener Allee sollen im ersten Bauabschnitt annähernd 350 Wohneinheiten entstehen, bis zu 1200 Wohneinheiten insgesamt – für jeden Geldbeutel etwas, mit einer modern angelegten Infrastruktur und nachhaltigem Energiekonzept. „Wir können die Unterstützung der Region nicht aufs Spiel setzen“, schreibt CDU-Fraktionschef Heinrich Dannenbrink und fordert: „Die weitere Planung wird kurzfristig an ein externes Büro übergeben.“ Das sei ebenso für den Neubau der IGS zu überlegen. Die Führung des Baudezernates unter Stadtbaurat Frank Hauke sei quasi vakant. Andere Dezernenten müssten dessen Arbeit mit erledigen. Und der Rat sei nicht sonderlich entschlussfreudig, diese Vakanz in nächster Zeit aufzuheben, schreibt Dannenbrink. Anders ausgedrückt: Der Rat kann sich nicht entschließen, Hauke abzuwählen. Dass Verzögerungen bei städtebaulichen Projekten mit dem Konflikt zwischen Bürgermeister Christian Grahl und dessen Stadtbaurat zu tun haben, weiß auch die SPD. Sie sträubt sich bisher gegen eine Abwahl Haukes, listet aber säuberlich neun Projekte auf, die sich verzögert haben: Die öffentliche Beteiligung zum ersten Bauabschnitt Berenbostel-Ost sei im Juni 2018 vom Rat beschlossen worden. Die Verwaltung habe die Entscheidung aber erst im November 2019 umgesetzt. Das Gleiche beim Neubaugebiet Im Hespe: Ratsentscheidung November 2018, Umsetzung im Februar 2020. In Meyenfeld baut die Firma Leymann ihren Baustoffhandel, der beschlossene Bebauungsplan von Dezember 2018 sei bis heute nicht in Kraft gesetzt. Dass die Verwaltung die Beschlüsse des Rates nicht umsetze, sei „nicht rechtskonform“, schreibt SPD-Fraktionschef Karsten Vogel. Er fordert den Bürgermeister auf zu erklären, warum genau sich die neun von der SPD aufgelisteten Projekte derart verzögern. lz

Von Markus Holz