Garbsen

Mehr Mobilität für ukrainische Flüchtlinge: Zwölf Fahrräder hat Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) für die Menschen, die derzeit im Rasthaus-Hotel untergebracht sind, organisiert. Bei der Übergabe lobte der Bürgermeister Betreiber Marc Münnich für dessen Engagement: „Es ist absolut beeindruckend, was Sie hier leisten“. Das sei nicht selbstverständlich.

Provenzano machte den Bewohnern mehrere konkrete Hilfsangebote. Dabei ging es auch um die Freizeitgestaltung – die bislang etwas zu kurz kam. Die ukrainischen Kinder und Jugendlichen will die Stadt in der kommenden Woche zu einem Besuch im Zoo Hannover einladen. Die 20-köpfige Gruppe soll in den Jugendmobilen der Stadt Garbsen nach Hannover gefahren und von Mitarbeiterinnen der Jugendpflege und der ukrainischen Lehrerin begleitet werden, die ebenfalls in der Unterkunft wohnt und in Eigeninitiative Unterricht für die Kinder anbietet.

Fahrräder stammen aus dem Fundbüro

„Dass es mit einem Dach über dem Kopf nicht getan ist, ist vollkommen klar. Die Menschen aus der Ukraine, die zu uns kommen, brauchen viel mehr Unterstützung“, sagte Provenzano. Die jetzt überreichten Fahrräder – überwiegend Fundstücke aus städtischem Bestand, die nicht abgeholt wurden – hatte man zuvor verkehrssicher gemacht. „Auch für die anderen Flüchtlingsunterkünfte werden wir Fahrräder zur Verfügung stellen“, versprach Provenzano.

Zudem will die Stadt für Münnichs ukrainische Gäste Angebote wie Fahrdienste, Unterstützung bei Behördengängen und Dolmetscherdienste vermitteln. Eine Reihe an Sport- und Freizeitangeboten steht ebenfalls auf der Liste der Möglichkeiten, die die Stadt anbietet.

Große Hilfsbereitschaft in Garbsen

Die Hilfsbereitschaft der Garbsenerinnen und Garbsener, die bei der Stadt gebündelt wird, sei enorm, so der Bürgermeister. Neben Sachspenden würden unter anderem Angebote wie Physiotherapie, Coaching, Begleitung zu Freizeitaktivitäten und Fotokurse möglich gemacht. Hotelbetreiber Münnich hatte zuletzt betont, dass viele Angebote wegen der mangelnden Mobilität der Flüchtlinge nicht wahrgenommen werden könnten. In dieser Hinsicht dürften die neuen Fahrräder etwas Abhilfe schaffen.