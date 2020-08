Garbsen-Mitte

Für das Schiedsamt im Bereich Garbsen I sucht die Stadt eine Schiedsperson. Aufgabe in diesem Ehrenamt ist, Konflikte zwischen streitenden Parteien zu schlichten. Schiedspersonen treffen dabei nicht selbst Entscheidungen, sondern führen rechtlich einen Vergleich herbei. Der Bereich Garbsen I umfasst die Stadtteile Altgarbsen, Auf der Horst, Garbsen-Mitte und Havelse.

Wer sich bewirbt, sollte die Fähigkeiten zum Streitschlichten haben. Zur Schiedperson kann jeder ab 30 Jahren ernannt werden, der im Bezirk des Schiedsamtes wohnt. Die Schiedsperson wird vom Rat zunächst für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Wer Interesse an der Tätigkeit hat, kann sich unter Telefon (05131) 707247 oder per E-Mail an emerson-volker.krischanitz@garbsen.de an die Ordnungsabteilung der Stadt wenden.

