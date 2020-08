Garbsen-Mitte/Berenbostel

Am 1. August beginnt in vielen Berufen das Ausbildungsjahr – es ist das erste in Zeiten der Corona-Pandemie. In schwierigen Zeiten, in denen viele Unternehmen weniger ausbilden und einstellen, setzen zwei Garbsener Ausbildungsbetriebe auf Fachkräftesicherung. So hat die Stadtverwaltung neun neue Auszubildende eingestellt – genau wie im Vorjahr. Drei von ihnen wohnen in Garbsen. Und acht junge Menschen absolvieren künftig ihre Ausbildung bei Möbel Hesse, das sind sogar doppelt so viele wie noch 2019.

Erik Grenz ist mit 15 Jahren nicht nur der jüngste der neuen Auszubildenden der Stadt. Er ist auch der mit der längsten Anfahrt. Der junge Mann aus Walsrode fährt nun fast täglich mehr als 120 Kilometer zu seinem neuen Arbeitsplatz, der vorerst im Hallenbad am Planetenring ist. Innerhalb von drei Jahren absolviert Grenz die Lehre zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. „Ich freue mich sehr auf die Ausbildung“, sagte der 15-Jährige. Er habe schon einmal bei einem Praktikum in die Abteilung hineinschnuppern dürfen. „Die neuen Kollegen sind sehr nett“, sagte er.

Verwaltung baut Ausbildung aus

Einen weitaus kürzeren Arbeitsweg hat der 19-jährige Alexander Sorgatz aus Frielingen. Der ehemalige Schüler der Realschule Berenbostel absolviert nach dem Fachabitur mit dem Schwerpunkt Gestaltung seine Ausbildung als Bauzeichner bei der Stadt. Auch er hatte zuvor ein Praktikum bei der Stadt gemacht. „Das war in der zehnten Klasse, und es hat mich überzeugt, mich hier zu bewerben“, sagte er. Unter den neuen Azubis sind zwei Frauen. Sevilay Barut aus Seelze strebt eine Laufbahn im mittleren Beamtendienst an, Mascha Menzel eine im gehobenen.

„Gut ausgebildete Fachkräfte sind für uns entscheidend“, sagte Walter Häfele, Erster Stadtrat und Vertreter des Bürgermeisters, bei der Begrüßung der neuen Mitarbeiter im Rathaus – nach kurzer Einweisung in die Corona-Regeln. Die Verwaltung habe die Ausbildung seit 2016 stark ausgebaut. „Wir haben mittlerweile die Anzahl unserer Auszubildenden verdreifacht.“

Möbel Hesse erhält viele Bewerbungen

„Ausbildung ist für uns eine überaus wichtige Angelegenheit“, betonte auch Robert Andreas Hesse, Geschäftsführer von Möbel Hesse. „Denn der Fachkräftemangel ist ein Riesenthema.“ Er begrüßte die Lehrlinge im Restaurant des Einrichtungshauses persönlich und wünschte ihnen einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt.

Das Unternehmen bildet vier Kaufleute im Einzelhandel aus, zwei Kaufleute für Büromanagement, eine Kauffrau für Marketingkommunikation sowie einen Mitarbeiter im Bereich Lager/ Logistik. „Wir geben jedem Einzelnen von Ihnen die Chance, übernommen zu werden“, sagte Hesse. Der Unternehmer zeigte sich erfreut über die hohe Anzahl von Bewerbern. „Wir haben für dieses Jahr weit mehr als 100 Bewerbungen erhalten.“

Geschäftsführer Robert Andreas Hesse (von links), sein Sohn Moritz, Lukas Scheele und Carina Mankowski (Fünfte von links) begrüßen die neuen Auszubildenden von Möbel Hesse auf der Terrasse des Restaurants des Möbelhauses. Quelle: Möbel Hesse

Möbel Hesse setzt für den aktuellen Ausbildungsjahrgang erstmals auf ein sogenanntes Tandem, bei dem sich Azubis, die schon länger in Haus lernen, eng mit den Neulingen austauschen. Und für Ausbildung auf Augenhöhe sollen auch die übrigen Ansprechpartner stehen: Abteilungsleiterin Carina Mankowski (32) und Lukas Scheele (22), der gerade seine Ausbildung abgeschlossen hat. Sie alle machten nach der Begrüßung einen Rundgang durch das Möbelhaus – mit Abstand und den geltenden Coronaregeln. Das Unternehmen hatte eigens ein Hygienekonzept für Mitarbeiter und Besucher entwickelt.

Es gibt noch 120 freie Ausbildungsplätze in Garbsen Die Auswirkungen der Corona-Zeit sind auch auf dem Ausbildungsmarkt in Garbsen zu spüren: Es gibt mit 363 Bewerbern rund 30 Prozent weniger als im Vorjahr, berichtet Holger Habenicht, Pressesprecher der Agentur für Arbeit in Hannover. Auch die Unternehmen bieten weniger Lehrstellen an: Mit 213 waren es 38 (15 Prozent) weniger als im Jahr 2019. Dennoch gibt es in Garbsen freie Ausbildungsplätze. „120 sind derzeit noch nicht besetzt – Stand Juli“, so Habenicht. Bewerber könnten oftmals noch bis zum 1. Oktober eine Lehre beginnen.

