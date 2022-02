Stadt lässt Eichen fällen – für neues Baugebiet „An den Eichen“

Berenbostel

Gleich mehrere alte Eichen hat die Stadt Garbsen in Berenbostel fällen lassen. Die Bäume sollen Platz machen für das neue Baugebiet „An den Eichen“. Innerhalb von zwei Tagen wurden 26 Bäume gefällt. Die Fällung ist von langer Hand geplant, verteidigt die Stadt das Vorgehen. Bei den direkten Anwohnern ruft das Abholzen dennoch Kopfschütteln hervor.

„Wir und viele andere Leute aus der Nachbarschaft sind dort oft spazieren gegangen. Die Bäume waren einfach schön. Jetzt sind sie weg“, sagt Oliver Todzi. Der Anwohner konnte von seinem Grundstück aus die Baumfällungen verfolgen. „An einem Tag wurden die Eichen gefällt, am nächsten kam ein Harvester, hat die Äste und sogar die Baumstümpfe entfernt. Jetzt sieht es aus, als wäre da nie etwas gewesen.“ Auf 100 bis 150 Jahre schätzt er die Eichen. „Bis man mit nachgepflanzten Bäumen ihre CO2-Speicherfähigkeit und ihren ökologischen Nutzen erreicht, dauert es.“

Ausgleichspflanzungen plant die Stadt tatsächlich. Und zwar – anders als im Fall der geplanten Fällungen zugunsten des „Lewenslust“ an der B6 – vor Ort in Garbsen. 40 Bäume sollen im neuen Baugebiet gepflanzt werden.

Stadt: Öffentlichkeit wurde in zahlreichen Sitzungen informiert

Die Stadt erklärte auf Anfrage, dass die 26 Bäume entfernt werden, um Platz für die Baustraßen und die Regenwasserkanalisation des künftigen Wohnquartiers zu machen. Grundlage sei ein Bebauungsplan, der im September 2021 beschlossen wurde. „Zuvor wurden die Politik und die Öffentlichkeit bei zahlreichen Sitzungen informiert und beteiligt“, so Sprecherin Christina Lange. 2017 habe ein „städtebauliches Workshopverfahren“ mit einer öffentlichen Infoveranstaltung begonnen. Auch danach habe man mehrere Informationsangebote gemacht. Diese finde man auch auf der Internetseite der Stadt. Mit einer Bürgerinitiative, die sich aus Protest gegen das Neubaugebiet gegründet hat, gab es bereits mehrere Treffen.

Mit schwerem Gerät werden die Eichen zerkleinert. Quelle: privat

„Die Baumfällungen sind im Rahmen der Bauleitplanung behandelt und abgewogen worden“, so Sprecherin Lange. „Um möglichst viele bestehende Bäume zu erhalten, werden nur die Bäume gefällt, die auf geplanten Straßenflächen oder geplanten Baufeldern stehen.“ Die Kosten für die Fällung belaufen sich auf rund 3000 Euro und werden von einer Firma aus Heitlingen ausgeführt. Ausgleichsmaßnahmen erfolgen unter anderem durch Neupflanzungen von Bäumen. „Insgesamt werden mehr als 40 Einzelbäume innerhalb des Plangebietes neu gepflanzt.“

Anwohner Oliver Todzi kann das Vorgehen dennoch nicht verstehen. „Alte Eichen sind immer mehr wert, als junge Bäume, die vielleicht gerade mal zehn Jahre alt sind“, sagt er und schüttelt den Kopf: „Vielleicht hätte man bei einer anderen Planung doch mehr Bäume stehen lassen können. Wenn es so weiter geht, muss das Neubaugebiet ja eher ,An der Eiche‘ als ,An den Eichen‘ heißen.“

Von Simon Polreich