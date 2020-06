Garbsen-Mitte

Die Stadtbibliothek Garbsen organisiert auch in diesem Jahr den Julius-Club. Er steht unter dem Motto „Sonne, Eis und neue Bücher“ und soll zum Lesen animieren. „Kinder und Jugendliche zwischen elf und 14 Jahren, also der fünften bis achten Klassen, sind eingeladen, an dem Angebot teilzunehmen“, sagt Sigrid Fährmann-Tubbe vom Team der Stadtbibliothek. Bei den wöchentlichen Veranstaltungen würden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten.

Wer Lust hat, in der Zeit vom 3. Juli bis 3. September zwei oder mehr Bücher zu lesen und zu bewerten, kann sich kostenlos anmelden. Das geht über einen Flyer, der in der Stadtbibliothek und in allen Garbsener Schulen ausliegt, oder online auf www.julius-club.de. Mit der Club-Karte kann das erste Buch ausgeliehen werden.

Anzeige

Teilnehmer bewerten Bücher

Die Teilnehmer fassen ihre Leseerfahrungen auf einem Bewertungsbogen zusammen. Zudem gibt es Mitmach-Aktionen und ein Quiz im Jugendbereich der Stadtbibliothek. Dafür gibt es Preise zu gewinnen. Alle Teilnehmer, die zwei Bücher gelesen haben, erhalten Urkunden. Ein Vielleser-Diplom bekommen Mitglieder ab fünf Büchern.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Julius-Club ist ein Projekt der Büchereizentrale Niedersachsen und der VGH-Stiftung. Es soll neben dem Lesespaß auch Ausdrucksfähigkeit und Textverständnis stärken.

Von Anke Lütjens