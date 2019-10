Seelze

Mit einem Straßenfest inklusive Flohmarkt, einem Wohnzimmerkonzert und vielen Mitmachaktionen für Kinder ist am Freitagnachmittag die erste Woche des insgesamt dreiwöchigen Stadtexperimentes am Kreuzweg zu Ende gegangen.

Privatanbieter bauen ihre Stände auf

Ein heftiger Wind und Regenschauer ziehen zu Beginn des Straßenfestes um 15 Uhr durch die Innenstadt. Rund zehn private Anbieter trotzen dem herbstlichen Oktoberwetter und bauen ihre Stände entlang des Kreuzwegs auf. „Wir haben allerlei im Keller gesammelt und gehen ab und an auf Flohmärkte“, sagt Sabine Heise aus Seelze. Die Resonanz sei nicht so gut, das sei wohl dem Wetter geschuldet. „So etwas hätte man im Sommer machen sollen“, meint die Seelzerin. Gleichwohl: Für sie aus der Nachbarschaft sei der Aufbau mit wenig Umstand verbunden – und wenn es auch nur ein paar Euro seien, es mache Spaß und sie käme mit anderen Seelzern ins Gespräch und treffe Leute.

Sabine Heise und Maria Weber haben am Kreuzweg ihren Stand aufgebaut. Quelle: Sandra Remmer

Jugendpflege bastelt mit Bügelperlen

Gegenüber vom Stand von Sabine Heise bietet die Seelzer Jugendpflege Bastelaktionen für Kinder an. Aus Bügelperlen entstehen dort bunte Bilder mit dem Computerspielhelden Super Mario als Motiv, die am Ende zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefügt werden sollen. „Das hängen wir im Jugendtreff aus“, sagt Sven Schürmann, Leiter des Teams Jugend in der Verwaltung. Mit Unterstützung von Jugendpflegerin Marta Pardo-Fuentes ist der sechsjährige Joki mit großem Eifer dabei, aus den kleinen Plastikperlen ein Konterfei von Super Mario zu erstellen, während seine Mutter die Gelegenheit dazu genutzt hat, Platz im Kinderzimmer zu schaffen und einiges an Spielzeug auf dem Flohmarkt anzubieten.

Mit einem Aktionsprogramm und Flohmarkt füllt sich der Kreuzweg am Freitag. Quelle: Sandra Remmer

Seiltanzen und Jonglieren begeistert die Kinder

Auch wenn der Zulauf zu Beginn eher schleppend ist – von Anfang an entpuppt sich der Mitmachzirkus von Holger Leister und Mizgin Abdul Akziz als echter Publikumsmagnet. Unter Anleitung der beiden Hobby-Artisten aus Garbsen üben sich die jüngsten Besucher im Seiltanz, beim Balancieren auf dem Ball und beim Jonglieren. Einen beeindruckende Vorstellung seines Könnens bietet kurzerhand Ratsmitglied Knut Werner, der beim Jonglieren mit drei Bällen echtes Talent beweist.

Knut Werner übt sich im Jonglieren. Quelle: Sandra Remmer

Stadtexperiment soll Impulse geben

Grundgedanke für das Stadtexperiment am Kreuzweg ist, neue Impulse für mehr Leben in der Innenstadt zu geben.Bürger haben die Gelegenheit, eigene Ideen zur Gestaltung des Zentrums einzubringen. Es handelt sich dabei um eine Kooperation der Stadt Seelze und dem Mobilnetzwerk Hannover. Für insgesamt drei Wochen soll der Kreuzweg zur Fußgängerzone und somit auch ein Platz zum Austausch werden. Das Projekt hat bislang für eine Menge Kritik seitens der Bürger gesorgt. Anliegende Geschäftsleute befürchten zudem extreme Umsatzeinbußen. Die Stadt Seelze folgt mit der Ausführung des Experimentes auch den Forderungen der Politik, die mehrheitlich immer wieder den Wunsch nach Einrichtung einer Fußgängerzone geäußert hatte. Nach den Aktionen und Workshops in der ersten Woche sind aber vorerst keine weiteren Angebote vorgesehen.

