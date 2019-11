Garbsen

320.826 Kilometer haben die Garbsener beim diesjährigen Stadtradeln zurückgelegt – damit landet die Stadt in der Kategorie der Kommunen zwischen 50.000 und 99.999 Einwohner deutschlandweit auf dem ersten Platz. Die Plätze zwei und drei erreichten Rheine im Kreis Steinfurt und Gießen.

In der Region Hannover musste sich Garbsen in diesem Jahr mit Platz zwei zufrieden geben – Hannover lag mit 590.592 geradelten Kilometern erneut vorn. Auch in der Riege der fahrradaktivsten Kommunalparlamente hat sich der Rat der Stadt Garbsen einen Platz auf dem Treppchen erkämpft: Mit 48,3 Kilometern pro Parlamentarier landete es im deutschlandweiten Vergleich auf Platz drei.

Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies und der Verkehrsdezernent der Region Hannover, Ulf-Birger Franz, haben gemeinsam mit Geschäftsführer Thomas Brose vom europäischen Städtenetzwerk Klima-Bündnis den Vertretern der Garbsener Stadtverwaltung die Preise überreicht.

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn