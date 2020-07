Garbsen

Radfahren ist seine Leidenschaft. Das hat Jacek Grabowski auch beim Stadtradeln der Stadt Garbsen unter Beweis gestellt: Er sammelte in den drei Wochen 1631 Kilometer. Dahinter rangieren Thomas Lauter vom Chor Swinging Church mit 1522 Kilometern und Klaus Scharnhorst vom Radsport-Club Garbsen mit 1515 Kilometern. Der 54-jährige Grabowski hat mit seinem Verein DJK SC Polonia schon mehrfach am Garbsener Stadtradeln teilgenommen.

Dass Grabowski, der eigentlich aus Langenhagen kommt und Spartenleiter des in Hannover eingetragenen Vereins ist, für Garbsen angetreten ist, hat einen einfachen Grund: „Unser Vorsitzender Edward Dewucki kommt aus Osterwald und meldet uns immer für das Stadtradeln an“, sagt er. Die Radsportler wollten eigentlich auch am ProAm-Radrennen teilnehmen, das in diesem Jahr erstmals in Garbsen gestartet wäre. Es musste aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. „Da hätten wir dann gleich unsere Vereinsmeisterschaft ausgetragen.“ Mit Garbsen verbindet Grabowski aber noch mehr: „Bei Besuchen in der polnischen Partnerstadt Wrzesnia sind wir Radsportler mit dabei.“

Sieger des Stadtradeln fährt fast täglich

Zum Interview mit dieser Zeitung kommt Grabowski selbstverständlich mit dem Rennrad. „Danach drehe ich noch eine kleine Runde von 70 bis 80 Kilometern“, sagt er. Geschwächelt hat er während des Stadtradelns kaum. „Nur ein oder zwei Tage bin ich nicht Rad gefahren“, sagt der 54-Jährige. Ansonsten ist er wochentags zwischen 60 und 80 Kilometer unterwegs und an den Wochenenden 100 bis 120 Kilometer. Dann fährt der durchtrainierte Radler zum Nienstädter Pass, Richtung Brelinger Berg oder auch über Schwarmstedt nach Walsrode. Auch Garbsen und Neustadt liegen schon mal auf seiner Route.

Angefangen mit dem Radsport hat Grabowski 1978 bereits als Siebtklässler in seiner Heimat Stettin. Bis zu seinem 19. Lebensjahr ist er auch als Rennfahrer unterwegs gewesen. Dann legte der Stadtradelsieger eine Pause ein. „Spontan habe ich vor acht Jahren wieder mit dem Radsport angefangen“, erzählt er. Grabowski sieht dies auch als Ausgleich zu seiner Arbeit als selbstständiger Transportunternehmer.

Ratsmitglieder gewinnen ein Lastenrad

Rund 900 Teilnehmer zählte die Stadt Garbsen beim diesjährigen Stadtradeln. 241.389 Kilometer kamen dabei zusammen. Damit belegte Garbsen in der Region Hannover hinter der Landeshauptstadt Hannover den zweiten Platz. Die gefahrenen Kilometer entsprechen einer sechsfachen Erdumrundung, 35.000 Kilogramm Kohlenstoffdioxid wurden dabei eingespart.

In der Kategorie „fahrradaktivstes Kommunalparlament“ liegt Garbsen sogar auf dem ersten Platz: 32 Ratsmitglieder machten mit und radelten im Schnitt rund 100 Kilometer. Dafür erhält die Stadt erneut ein Hannah-Lastenrad als Pedelec. Alle Bürger haben die Möglichkeit, es auszuleihen.

