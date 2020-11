Horst

„Wir müssen als Kirche dahin gehen, wo die Menschen sind“, davon ist Rainer Müller-Brandes überzeugt. So versteht der neue hannoversche Stadtsuperintendent auch seine eigene Tätigkeit: Im Herbst hat er sein Amt als oberster von rund 180.000 Protestanten angetreten, derzeit besucht er 60 Kirchengemeinden in der gesamten Region. Am Freitag hat er Station in den Gemeinden Stephanus, Silvanus, Osterwald und Horst gemacht und deren Vertreter kennengelernt – Pastoren wie Ehrenamtliche.

„Es ist beeindruckend, wie unterschiedlich die Gemeinden sind, das ist eine große Vielfalt“, beschrieb Müller-Brandes diesen Teil der protestantischen Landkarte Garbsens zum Abschluss seiner Tour in Horst. So habe er bei Silvanus die deutliche diakonische Ausrichtung erlebt, mit den Herausforderungen eines sozialen Brennpunkts.

Nur knapp einen Kilometer weiter treffe man in Stephanus auf eine ganz andere Welt mit einem starken christlichen Profil. „Die rocken dort die Jugendarbeit mit jeweils rund 30 jungen Menschen beim Jugendgottesdienst“, berichtete er. Und die Gemeinden in den eher ländlichen Stadtteilen punkteten unter anderem mit „wunderbaren Ensembles“ und Kitas auf dem Gemeindegelände. „Alle vier Gemeinden sind voller Energie und hoch motivierter Ehrenamtlicher.“

Profilkirchen können Angebote bündeln

Doch mit Blick auf sinkende Mitgliederzahlen und Einnahmen, gleichzeitig einem hohen Bestand an Gebäuden, müsse sich Kirche verändern, so Müller-Brandes. Künftig müsse nicht mehr jede Gemeinde alle Angebote bereithalten. „Diese können wir bündeln, wenn das räumlich möglich ist.“

Er sei dafür, Profilkirchen auszubauen – Anlaufstellen speziell für Familien, Konfirmanden oder Senioren, erläuterte er. Und auch Ideen über ein Zusammengehen von zwei Gemeinden in einem Stadtteil, wie bei Silvanus und Stephanus, müssten erlaubt sein.

Trotz großem ehrenamtlichen Einsatz, engem Zusammenhalt und mit einer Stiftung im Rücken stehe auch die Gemeinde Horst vor Herausforderungen, so Pastorin Meret Köhne und Angelika Schiegel vom Kirchenvorstand unisono. Denn Kirche habe in den vergangenen Jahren einen erheblichen Verlust von Mitarbeitern verschmerzen müssen.

„Das ist bei den Diakonen sichtbar, und in manchen Bereichen kommen wir deutlich an unsere Grenzen, etwa bei der Notfallseelsorge“, so Köhne. Die Corona-Zeit zeige einmal mehr, wie wichtig Gemeinschaft und menschliche Nähe seien. „Einsamkeit ist derzeit ein großes Thema.“

Reger Austausch: Pastorin Meret Köhne (von links), Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes und Angelika Schiegel vom Kirchenvorstand. Quelle: Jutta Grätz

„Corona hat uns zu Ostern kalt erwischt“, sagte Müller-Brandes. Zu Weihnachten werde Kirche präsent sein, versprach er. Für besondere Angebote erhalte jede Gemeinde des Kirchenkreises 1500 Euro und zusätzlich einen pro Gemeindemitglied. „Wir investieren hier antizyklisch, doch Kirche muss für die Menschen da sein“, sagte er. „Und darf sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen.“

Von Jutta Grätz