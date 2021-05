Meyenfeld

Das Dorf Meyenfeld hat derzeit unter allen Dörfern in Garbsen die größten Möglichkeiten zu wachsen. Stadtplaner in der Verwaltung Garbsen setzen darum die Dorfentwicklungsplanung der vergangenen Jahre für Meyenfeld fort. In einem Onlinedialog sollen sich Meyenfelder im Mai an einer Art Ideenforum beteiligen.

Was sind Meyenfelds Qualitäten?

„Zusammen mit den Meyenfeldern möchten wir diskutieren, wie die Zukunft aussehen soll“, schreibt Bürgermeister Christian Grahl (CDU) in einem Aufruf für die Beteiligung der Einwohner. Bürger sind eingeladen, sich Gedanken über die Struktur Meyenfelds zu machen. Es gehe darum, die Qualitäten Meyenfelds zu erhalten und, wo nötig, auszubauen, schreibt Katharina Over, Leiterin der Stadtentwicklungsabteilung.

Dialog via Internet

Auf der Internetseite www.garbsen-gemeinsam-gestalten.de läuft vom 10. bis zum 30. Mai die erste Phase des Dialogs. Meyenfelder werden unter anderem danach gefragt, was ihnen gefällt und wie eine Lösung aussehen könnte für Dinge, die ihnen nicht gefallen. Daraus entsteht in der Stadtplanungsabteilung ein Leitbild, das ab Juli öffentlich diskutiert werden soll.

Im Gegensatz zu Meyenfeld haben Frielingen, Osterwald oder Heitlingen aufgrund der Lärmschutzzone des Flughafens keine Flächen mehr, auf denen Wohnungsbau zulässig ist. Dagegen sind in Meyenfeld südlich der Leistlinger- und westlich der Meyenfelder Straße größere Flächen für Wohnungsbau vorgesehen.

Von Markus Holz