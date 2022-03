Gegenwart und Zukunft: Die E-Ladesäule am Rathaus in Garbsen ist seit Wochen defekt (Bild links). Mit einem Schnellladepark (wie im Bild rechts an einer Rastanlage in Mecklenburg-Vorpommern) wollen die Stadtwerke Garbsens Ladeinfrastruktur stark voranbringen. Quelle: Gerko Naumann/Stefan Sauer (Archiv)