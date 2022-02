Berenbostel

Heimlich, still und leise arbeiten Firmengründer Sascha Bohl und Landschaftsarchitektin Marie-Sophie Schoppe im Industriegebiet an der Osteriede seit über einem Jahr an ihrer Gartenbau-App „Smart to plan“. Mit der Smartphone-Applikation können sowohl professionelle als auch Hobbygärtner ihre Grünflächen digital abmessen. Bereits seit vergangenem Jahr ist die App erhältlich.

Startschwierigkeiten bei Garbsener Gartenbau-App schnell ausgeräumt

Doch der Start war alles andere als einfach: Ins Schwitzen gebracht hat das Entwicklerteam vor allem das Android-Betriebssystem. Aufgrund der deutlich schwierigeren Integration war der Start auf Smartphones des Apple-Konkurrenten erst später anvisiert. Doch das Team um Geschäftsführer Manfred Hörnschemeyer löste das Problem. Deshalb ist die Software zeitgleich in beiden App-Stores erhältlich, berichtet Bohl.

Sechs Monate lang war das Programm sogar kostenlos erhältlich. Damit ist seit November allerdings Schluss. Seitdem verlangt „Smart to plan“ einen „branchenüblichen Preis“ von 49,90 Euro pro Monat. „Diese Preise richten sich natürlich an unsere gewerblichen Kunden“, stellt Bohl klar. Privatpersonen können die App deshalb auch 14 Tage kostenlos verwendet. Laut dem Start-up-Gründer würden die zwei Testwochen den allermeisten Hobbygärtnern ohne Probleme zum Vermessen reichen.

Bohl und Schoppe nutzen die App und vermessen eine Grünfläche. Quelle: Curdt Blumenthal

Kampf um potenzielle Kunden

Wenn es um die gewerbliche Nutzung geht, kann Bohl erste Erfolge vermelden: In Deutschland, Österreich und in der Schweiz hat das noch kleine Unternehmen einige gewerbliche Kunden. Leicht sei die Kundenakquise trotzdem nicht. „Wir sind noch recht unbekannt. Man muss die Menschen erst mal auf unser Projekt aufmerksam machen“, sagt Bohl.

Doch das scheint zu funktionieren. Erst vor ein paar Wochen hat der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau die App in sein Softwareverzeichnis aufgenommen. Bohl und Schoppe versprechen durch die Nutzung ihrer App eine Zeitersparnis beim Vermessen von bis zu 75 Prozent.

Garbsener Team arbeitet stetig an neuen Funktionen

Einen Meilenstein konnte das in Berenbostel ansässige Unternehmen im Dezember markieren. Über die Web-App können die Gartenpläne nun auch auf dem PC und dem Laptop bearbeitet werden.

Als Nächstes plant das weniger als zehn Mitarbeiter große Unternehmen die Einführung einer Höhenmessmethode. Diese Funktion wünschen sich Kunden laut Schoppe schon länger. „Das würde das Messen noch einmal deutlich vereinfachen“, erläutert die Landschaftsarchitektin, die hauptberuflich in einem Planungsbüro arbeitet.

Beim Vermessen ist ein gutes Auge vonnöten. Trotzdem versprechen die Entwickler eine Zeitersparnis von bis zu 75 Prozent. Quelle: Curdt Blumenthal

Von der Messe auf den globalen Markt

Bereits jetzt fiebern Bohl und Schoppe dem September entgegen. Denn dann dürfen sie ihre App auf der „GaLaBau“, einer der weltweit größten Gartenfachmessen, in Nürnberg vorstellen. Für den Gemeinschaftsstand „Innovation made in Germany“ hat das Start-up im Januar den Zuschlag vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) erhalten.

Von dort aus soll die App aus Garbsen ihren Weg in die ganze Welt finden. Bereits seit einigen Monaten ist die Software auch auf Englisch nutzbar. Weitere Sprachen sollen schon bald folgen.

Von Curdt Blumenthal