Berenbostel

Den 25 Burger-King-Mitarbeitern im Restaurant an der Bundesstraße 6 muss es vorkommen, wie ein immer wiederkehrender Albtraum: Erneut steht das Restaurant kurz vor dem Aus. „Wir wissen wieder einmal nicht, wie es weitergehen wird“, sagt Restaurantleiterin Vlora Latifi-Prebreza. Im April bekam die Schloß Burger GmbH, die die Filiale im Namen der Fast-Food-Kette betreibt, Post von Burger King Deutschland. Fristgemäß werde der Vertrag zum 30. Juni gekündigt, hieß es darin. Ebenfalls betroffen von der Kündigung sind Restaurants in Hannover-Lahe und Peine.

Knapp einen Monat später wurde Schloß Burger allerdings darüber informiert, dass die am 22. April ausgesprochenen Kündigungen bis zum 30. September ausgesetzt werden. Zu ähnlichen Situationen war es in den vergangenen Jahren regelmäßig gekommen. Immer wieder standen die Restaurants kurz vor der Schließung, immer wieder lenkte Burger King Deutschland kurz vor Ablauf der Frist ein – immer ohne Gründe zu nennen.

„Keine Details zu Verträgen“

„Wir verstehen das alles nicht“, sagt Latifi-Prebreza. Von Burger King Deutschland heißt es auf Anfrage schlicht, dass man sich freue, mitteilen zu können, dass die Franchiseverträge in Garbsen, Hannover-Lahe und Peine verlängert werden konnten. Auf die Frage, wie es nach September weitergehen werde, wollte der Sprecher, der nicht namentlich zitiert werden will, keine Antwort geben. „Wir können aktuell keine Details zu den Verträgen nennen.“

Auch der Franchisenehmer Schloß Burger hält sich bedeckt: „ Wir befinden uns aktuell in Gesprächen mit dem Franchisegeber und bitten um Verständnis, dass wir keine weiteren Auskünfte geben können“, heißt es dort.

Das Konstrukt, mit dem die Burger-Kette in Deutschland und weltweit ihre Restaurants führt, bleibt unsichtbar für die Gäste, die hier etwa für ihren Whopper, das bekannteste Gericht der Kette, einkehren. Burger King Deutschland führt nur etwa 100 der 700 Restaurants in Deutschland selbst – darunter aber zum Beispiel die Filiale, die Ende 2018 im Planetencenter eröffnet hat. Der Großteil der Restaurants ist in der Hand der Franchisenehmer. Sie betreiben die Filialen unter der Dachmarke Burger King und erhalten dafür eine Lizenz – die allerdings verlängert werden muss.

Die Filiale an der B6 läuft eigenen Angaben zufolge gut. Quelle: Linda Tonn (Archiv)

Lizenz wurde mehrfach verlängert

Schloß Burger hatte den Standort in Garbsen im Oktober 2018 übernommen. Ums Weitermachen bangten die Mitarbeiter das erste Mal knapp ein halbes Jahr später, im April 2019. Dann teilte Burger King mit, die Lizenz noch einmal bis Ende Juni zu verlängern – um kurz vor Ablauf dieser Frist noch einmal auf unbestimmte Zeit verlängern. „Damals bekamen wir für alle drei Restaurants unbefristete Verträge“, sagt Khelef Suleyman, Filialleiter in Peine. Die Franchiseverträge enthalten aber anscheinend ein Klausel, die Burger King Deutschland ein Kündigungsrecht einräumt. Was genau in den Dokumenten steht, darüber schweigen beide Parteien.

Auch die Gründe der Kündigung bleiben im Dunkeln. Fragen danach bleiben unbeantwortet – auch vom Franchisenehmer Schloß Burger. „Eigentlich sollten die Restaurants in diesem Jahr alle renoviert werden“, sagt Suleyman. Die Filialen liefen seinen Angaben zufolge alle gut. Regelmäßig müssten Umsätze und Gästezahlen offengelegt werden. „Wir vermuten, dass Burger King selbst die gut laufenden Standorte übernehmen will“, so der Peiner Filialleiter.

Die Garbsener Restaurantleiterin Latifi-Prebreza hofft, dass die Kündigung noch aufgehoben wird und dass das Team auch nach dem 30. September weitermachen kann. „Wir brauchen Klarheit“, sagt sie. Durch die Corona-Zeit sei man bislang ohne Kündigungen und Kurzarbeit gekommen. „Wir appellieren an die Vernunft von Burger King Deutschland, auch an die Mitarbeiter zu denken“, sagt sie. „Warum stehen sie uns im Weg?“

Von Linda Tonn