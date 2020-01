Hannover

Ein 30-jähriger Mann aus Garbsen wird sich wegen Fahrerflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Missbrauchs von Blaulicht und Martinshorn verantworten müssen. Er war am Sonntagmorgen in der Innenstadt von Hannover mit seinem Privatfahrzeug unterwegs. Dabei hatte er ein eingeschaltetes Blaulicht samt Martinshorn hinter der Windschutzscheibe seines Wagens. Zudem demolierte er mit seinem Renault drei Fahrzeuge.

Die Polizei war gegen 8 Uhr zu einer Kneipe in der Scholvinstraße gerufen worden. Gäste waren dort in Streit geraten. Die Beamten sollten schlichten. Vor Ort wurden die Einsatzkräfte auf einen Renault Laguna aufmerksam gemacht. Der Wagen war mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn von der Straße Am Marstall kommend in falscher Richtung in die Scholvinstraße gefahren, die seit geraumer Zeit eine Einbahnstraße ist.

Der 30-Jährige richtete einen Schaden von rund 10.000 Euro an

Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten und dazu aus ihrem Streifenwagen ausgestiegen waren, beschleunigte der 30-Jährige den Renault und fuhr rückwärts in Richtung der Straße Am Marstall. Dabei beschädigte er drei am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro.

An der Einmündung der Straße Am Marstall stoppte der 30-Jährige seinen Wagen kurz, nur um anschließend mit hohem Tempo in Richtung Reuterstraße weiterzufahren. Einer der eingesetzten Beamten, der zu dem Renault gelaufen war, konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Dem 30-Jährigen gelang die Flucht.

Polizei stellt Führerschein sicher

Da die Beamten sich das Kennzeichen des Fahrzeugs gemerkt hatten und den Garbsener gut beschreiben konnten, konnten sie einen richterlichen Beschluss für die Durchsuchung der Wohnung und des Wagens des Verdächtigen erwirken. Im Handschuhfach des Renaults entdeckten sie das Blaulicht und stellten es sicher. Den Führerschein des Verdächtigen zogen sie ebenfalls ein.

Von Tobias Morchner