Stelinger Grundschüler testen Staatsoper im Miniformat

Garbsen

Testlauf vor unbestechlichem Publikum: Ein Ensemble der Staatsoper Hannover ist derzeit in der Grundschule Stelingen zu Gast. Die Zweitklässler sind dabei nicht nur Zuschauer – sondern gleichzeitig auch „Vorkoster“, die beim Stück sogar etwas mitzureden haben, bevor es mit dem Stück „Miniaturen“ durch die Region Hannover von Schule zu Schule zieht.

Zur Galerie Mit dem Stück „Miniaturen“ ist ein Mini-Ensemble der Staatsoper Hannover in Stelingen zu Gast. Von hier aus zieht das Stück durch die Region. Interessierte Schulen können sich bewerben.

Auf der „Bühne“ – in Stelingen war es die Mitte des Veranstaltungsraums – zeigen Tänzerin Verónica Segovia Torres, Sänger Daniel Eggert, Frank Radke am Fagott und Eleanor Doddford an der Oboe, wie sich die unterschiedlichen Künste der Oper kennenlernen und im Zusammenspiel (auch mit dem Publikum) Musik, Tanz, ja eine quasi spontane Urform der Oper entwickeln. Von den Kindern, die immer wieder vor Lachen prusten mussten, gab es viel Lob für das Stück, das weitestgehend ohne Sprache auskommt. Testlauf geglückt.

Von Simon Polreich