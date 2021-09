Horst

In Garbsens Kulturszene kommt wieder Leben, auch seitdem der Horster Harlekin wieder öffnet. Die einzigartige Kleinkunstbühne in Garbsen lädt Gäste für Sonntag, 3. Oktober, zu einem knackigen Kabarettabend mit Stephan Bauer ein. Es gibt noch Karten.

In der Hölle waren sie schon

Ein Mikrofon, einen Barhocker und zwei Stunden Pointen Schlag auf Schlag: So kündigt der Künstler sein aktuelles Programm „Eheleute kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon“ an. Stephan Bauer kam 1968 in Stade zur Welt, wuchs aber im Raum Tübingen auf, ist also schon früh rumgekommen im Land. Als Genussmensch kennt er sich bestens aus im Beziehungsgeflecht zwischen Mann und Frau. Das hat er unter anderem in Fernsehsendungen wie „7 Tage – 7 Köpfe“ und „Quatsch-Comedy-Club“ belegt.

Veranstaltung mit 2-G-Regel

Der Abend beginnt am 3. Oktober um 20 Uhr im Harlekin, Andreaestraße 16, in Horst. Karten kosten 20 Euro und können per E-Mail an info@horsterharlekin.de und unter (0 51 31) 45 59 35 bestellt werden. Der Vorverkauf, auch für die nächsten Veranstaltungen, ist donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr geöffnet. Auch an der Abendkasse soll es noch Karten geben. Es gilt die 2-G-Regel.

Von Markus Holz