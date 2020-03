Garbsen

In Garbsen wird es am Sonntag, 22. März, erstmals einen Gottesdienst per Mausklick geben. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus sind die Kirchen für die Gottesdienstbesucher geschlossen. In der evangelischen Stephanus-Gemeinde in Berenbostel fallen sie beispielsweise bis mindestens zum 19. April aus. Gläubige werden sich stattdessen in die Stephanus-Kirche schalten lassen können, demnächst auch in die Übertragung katholischer Messen aus Garbsen und Seelze.

Stephanus hat schon aufgezeichnet

Bei Stephanus ist bereits alles für die „Ausstrahlung“ am Sonntag gedreht. Die Gemeinde hatte am 8. März eine Serie mit Predigten und Gesprächsabenden über die zehn Gebote begonnen mit unterschiedlichen Geistlichen. Pastor Ewald Grossmann wollte trotz der Coronakrise dabei bleiben und hat den ehemaligen Pastor Gerd Brockhaus aus Marienwerder am Donnerstagmorgen vor die Kamera gebeten. Brockhaus spricht über das siebte Gebot „Du sollst nicht stehlen.“ Der Gottesdienst kann am Sonntag ab 10 Uhr auf der Internetseite www.stephanusgemeinde.info abgerufen werden. Er ist kürzer als ein üblicher Gottesdienst. Die Gemeinde hofft, dass technikkundige Menschen in den Familien ihren älteren Angehörigen helfen, das Angebot zu verfolgen.

Jugendliche geben den Technik-Ton an

Hinter der Idee und der Ausführung steht ein kleines Team aus den Jugendgruppen der Gemeinde. Grossmann zeigte sich am Donnerstag tief beeindruckt von den technischen Fertigkeiten und der hohen Motivation der jungen Menschen wie Julian Fuchs, Jonathan Morgner und seinem Bruder Daniel. Sie bedienen das geliehene Equipment, spielen Musik von zwei jungen Sängerinnen aus der Gemeinde und die Lesungen ein, machen den Schnitt und die Tonmischung. Die Serie wird fortgesetzt. Auch die Gottesdienste an den Ostertagen werden so übertragen.

Katholische Gemeinde plant Übertragungen

Bei der katholischen Gemeinde St. Raphael stecken die Verantwortlichen um Pfarrer Christoph Lindner noch in der Vorbereitung für diesen Übertragungsweg. Zu Lindners Gemeinde zählen rund 10.000 Gläubige aus Garbsen und 4.000 aus Seelze. Derzeit feiert Lindner mit Kaplan Björn Schulze jeden Tag außer montags und sonnabends die Messe stellvertretend für die Gläubigen. Außer den beiden Geistlichen ist keiner in der Kirche. Lindner hofft, die Osterfeiern aus der Kirche ins Internet übertragen zu können. Bis dahin verweist er gerne auf die Internetseite des Bistums Hildesheim. Dort sollen ab Sonntag ebenfalls Gottesdienste übertragen werden.

