Garbsen

Er war seit der Geburt des privaten Senders Radio 21 im Jahr 2001 „die Stimme“ schlechthin: Fest im Ton, sicher im Inhalt und prägend über fast zwei Jahrzehnte. Matthias „Matze“ Kay, Journalist und Moderator, ist tot. Wie erst am Dienstag bekannt wurde, starb der gebürtige Helmstedter am 12. Dezember im Alter von 50 Jahren an Herzversagen.

Menschenfreund aus tiefstem Herzen

Was für ein Lachen: herzhaft, entwaffnend, ansteckend. Matze Kay hat gerne gelacht. Er konnte eine ganze Runde humorvoll unterhalten. Er war Menschenfreund aus tiefstem Herzen, empathisch und auf sehr natürliche Weise integrierend. Unvorstellbar für ihn, jemanden abseits stehen zu lassen. Und ebenso unvorstellbar für ihn, jemanden schlecht zu reden. Dann hielt Matze lieber mal die Klappe.

Matthias Kay war in erster Linie Journalist, alles andere waren „geliebte Nebenjobs“ im Umkreis der Heimatstadt Garbsen. Das Handwerk lernte er unter anderem bei der „Leine-Zeitung“ in Garbsen, bei SAT.1 und als einer der ersten Mitarbeiter bei Radio 21 im alten Rathaus in Havelse. „Er hat dieses Handwerk im Team immer hochgehalten“, sagt Radio-21-Geschäftsführer Steffen Müller über seinen Nachrichtenchef. „Dieses ,schnell, schnell – wir müssen die Ersten sein’ gab es nicht bei ihm, wenn eine Nachricht nicht gesichert war. Journalistische Werte und das Berufsethos sind bei ihm nicht untergegangen – ein Journalist der alten Schule, das habe ich sehr an ihm geschätzt“, sagt Müller.

Haltestellen-Ansager bei RegioBus

Zu den geliebten Nebenjobs zählten die Stadionsprecher-Arbeit beim TSV Havelse und die Moderation des internationalen Feuerwerkwettbewerbs in Herrenhausen sowie unzähliger Diskussionsrunden und Sportveranstaltungen. Fußball, Streetbasketball, Eishockey – (fast) völlig egal; Hauptsache mittendrin. Kay entwickelte sich zur Stimme der Region. Deshalb hatte RegioBus ihn ab 2010 gebeten, die Namen der mehr als 1700 Bushaltestellen auf Band zu sprechen. Jährlich vor dem Fahrplanwechsel kam er ins Studio zum Aktualisieren. Tausendfach ist seine Stimme bis heute täglich in den Linienbussen zu hören. „Wir sind tief bewegt, er war immer ein sehr angenehmer Partner und Freund“, sagt RegioBus-Sprecher Tolga Otkun.

Kay war aber auch ein Getriebener: die Frühschicht im Sender, am Abend auf der Bühne; für „seine Nachrichten“ immer auf dem neuesten Stand, ununterbrochen ein Teil des täglichen Informationsstromes. Die Frage: „Wie geht es dir eigentlich selbst?“ rückte immer wieder in den Hintergrund. Nicht wichtig, keine Zeit, ich muss noch ... „Der unvermittelte Tod unseres Kollegen erinnert uns auch an die Verantwortung für uns selbst“, sagt Müller.

Von Markus Holz