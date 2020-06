Garbsen

Weißstörche brüten gern in Garbsen: Auch in diesem Jahr gibt es in den Nestern von Altgarbsen bis Stelingen viele Jungtiere. Zwölf davon hat Reinhard Löhmer, Storchenbeauftragter der Region Hannover, aktuell notiert. „Unter Vorbehalt“, sagt er. „ Störche sind Nesthocker, da kann man schnell einen übersehen.“ Im vergangenen Jahr hatte er 13 Junge gezählt.

Das Klappern ist schon von Weitem zu hören: Die beiden Jungstörche im Stelinger Nest hinter dem Garten von Friedrich Murtfeld sind am frühen Mittwochmorgen bereits ziemlich munter. Während ein Elternteil trockenes Gras holt, um das Nest nach dem Unwetter am Dienstagabend trockenzulegen, bewacht das andere die beiden Jungen. Noch ein bisschen ungelenk wagt sich eines an den Rand des Nestes.

Zwölf Jungtiere in sechs Nestern

„Die jungen Weißstörche trainieren schon für die ersten Flugversuche“, sagt Murtfeld. Sie sind früher dran als ihre Artgenossen in Osterwald. „Die Stelinger Störche sind Frühbrüter und haben bereits Ende März Eier gelegt“, so Experte Löhmer. Die Osterwalder dagegen seien über die Ostroute nach Garbsen geflogen und hätten erst Mitte April das Nest bezogen. Er hat für 2020 rund 90 besetzte Storchennester in der Region Hannover gezählt, davon sechs in Garbsen.

Für das Storchennest beim Frielinger Gartenbaubetrieb Meißner notiert Löhmer ein Jungtier, drei hat ein Paar im zweiten Frielinger Nest bei Laseroptik ausgebrütet. Zwei Jungtiere gibt es in Altgarbsen an der Hegerwisch. In Osterwald ist die Freude doppelt groß: Dort zieht das Paar drei Jungtiere auf. Und das Nest auf der Naturerlebniswiese ist in diesem Jahr erstmals Brutplatz für ein Storchenpaar gewesen. Auch im Nest am Horster Friedhof verzeichnet Löhmer ein Jungtier.

Fehlanzeige heißt es dagegen in Schloß Ricklingen und Meyenfeld. „Über die Gründe kann man nur spekulieren“, so Löhmer. Möglicherweise sei es im April zu trocken gewesen, die Folge sei zu wenig Nahrung für die Tiere. „Manchmal gibt es aber auch heftige Kämpfe um die Nester.“

Von Jutta Grätz