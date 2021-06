Stelingen

Gleich vier Jungstörche sind vor rund sechs Wochen in Stelingen geschlüpft. Die Storcheneltern haben deshalb jede Menge zu tun, um die hungrigen Mäuler zu stopfen. 2017 kamen in Stelingen drei Jungtiere zur Welt, in all den anderen Jahren seit 2008 waren es immer eines oder zwei.

Gerhard Boenigk hat in seinem Leben schon einiges gesehen. Vier Jungstörche direkt vor der Haustür sind für den promovierten Zoologen und ausgewiesenen Vogelexperten aber auch eine kleine Sensation. „Das Storchenpaar hat wohl eine unerschöpfliche Nahrungsquelle gefunden, das ist sehr erfreulich“, sagt der Universitätsdozent im Ruhestand. Die Natur habe es so eingerichtet, dass bei schlechtem Nahrungsangebot nur eine geringe Zahl an Eiern gelegt werden kann. Auch 2017 waren die Bedingungen gut, seinerzeit schlüpften in Stelingen drei Jungstörche.

Seit 2008 Bruterfolge

Von klein auf galt Boenigks Liebe dem Federvieh, seine Doktorarbeit befasste sich mit dem Einfluss von Farben auf das Sozialverhalten der tropischen Prachtfinken. In seinem Wohnort stellte die Heimatbundgruppe bereits 1999 zwischen den Grundstücken der Familien Murtfeld, Knorr und Boenigk einen ausgedienten Telefonmast mit künstlichem Horst auf. Aber erst 2008 wurde er angenommen – ein Jungstorch schlüpfte damals. Seitdem verzeichnen die Stelinger jedes Jahr Bruterfolge.

Am Grundstück von Familie Boenigk in Stelingen ist genau dokumentiert, wie viele Jungstörche seit 2008 in dem Horst geboren worden Quelle: Gert Deppe

Boenigk vermutet, dass die vier Jungstörche vor etwa sechs Wochen geschlüpft sind. „Seit Sonntag wird der Horst nicht mehr durchgängig bewacht, ich rechne demnächst mit den ersten Flugversuchen“, sagt der Experte. Das sei eine kritische Phase, denn die Jungstörche überschätzten sich gern mal. „Runter vom Horst kommen sie immer“, sagt Boenigk, „aber der Rückweg gelingt nicht immer.“ Zurzeit aber futtert und wächst der Nachwuchs noch ordentlich. Die herbeigeschaffte Nahrung wird im Kropf transportiert und gerecht unter den Jungtieren aufgeteilt.

Landeanflug: Ein Storchenelternteil kehrt von der Nahrungssuche zum Horst zurück. Quelle: Gert Deppe

Weitere Jungstörche im Stadtgebiet

Auch in Frielingen auf dem Dach eines Laseroptik-Gebäudes sind schon einmal vier Jungstörche geschlüpft. „Aber ein Jungtier ist gestorben“, sagt Firmeninhaber und Storchenfreund Wolfgang Ebert. „In diesem Jahr sind es drei, am 1. Mai hat unsere Storchenkamera das erste Köpfchen gefilmt.“ Auf dem Scheunendach vom Hof Nordmeyer in Osterwald tut sich ebenfalls etwas. „Der Nachwuchs ist angekommen“, sagt Carsten Nordmeyer, „gesichtet wurden ein oder zwei Jungstörche.“ In den Horsten auf der Naturerlebniswiese sowie an der Kreuzung Großer Weg/Reithallenweg wird derzeit noch gebrütet.

Störche legen bis zu sechs Eier

Treu ist der Schloß Ricklinger Storch geblieben. Das Männchen ist in das im November vergangenen Jahres einige Meter vom alten Standort entfernt aufgestellte Nest zurückgekehrt und hat ein Weibchen gefunden. „Bei uns sind Anfang Mai drei Jungstörche geschlüpft“, sagt Storchenvater Gerhard Fritz. Zurzeit übten sie schon kräftig den Flügelschlag.

Zwischen vier und sechs Eier legen Störche im Normalfall, etwa die Hälfte überlebt. Nach 31 bis 32 Tagen schlüpfen daraus die Küken, gut 50 Tage bleiben sie dann im Nest, nach etwa 70 Tagen sind sie selbstständig.

Von Gert Deppe