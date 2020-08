Garbsen

Dass ein Widerspruch gegen die Höhe der Straßenreinigungsgebühren 94 Euro kostet, wird auch künftig nicht auf dem Bescheid erwähnt werden. Das geht auf eine Antwort der Stadtverwaltung auf einen Antrag der CDU/FDP-Gruppe im Rat hervor. Die Gruppe hatte gefordert, die Kosten im sogenannten Rechtsbehelf aller städtischer Gebührenbescheide transparent zu machen – mehrere Anlieger hatten sich über die finanzielle Forderung gewundert.

Weil sie mit der neuen Berechnung der Straßenreinigungsgebühren für ihr Grundstück nicht einverstanden waren, hatten 45 Garbsener Widerspruch eingelegt. Das steht ihnen zu. In 33 Fällen wurde dieser Widerspruch zurückgewiesen. Zusätzlich erhielten die Anlieger auch eine Forderung über 94 Euro für angefallene Verwaltungskosten. „Diese Information muss beim Bürger sein“, sagte der Ratsvorsitzende Hartmut Büttner ( CDU) im Mai.

Ergänzung ist „nicht ratsam“

Die Stadtverwaltung hält das allerdings für „nicht ratsam“. Zum einen, weil ein Anlieger möglicherweise darauf verzichten würde, Widerspruch einzulegen, weil dieser Geld koste. Juristisch könne das so aufgefasst werden, dass der Betroffene aufgefordert werde, auf seine Rechte zu verzichten, argumentiert die Stadtverwaltung. Zum anderen können Garbsener überhaupt nur gegen den Abgabenbescheid der Straßenreinigungsgebühren Widerspruch einlegen. „Eine Ergänzung im Bescheidformular könnte an anderer Stelle Verwirrung stiften“, so Stadtkämmerer Walter Häfele.

Seit Januar 2020 werden die Gebühren für die Straßenreinigung neu berechnet. Vor allem Besitzer sogenannter Hinterliegergrundstücke fühlen sich durch die neue Berechnung benachteiligt. Der Verwaltung zufolge wurden bisher zwei Klagen gegen Gebührenbescheide erhoben.

