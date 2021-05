Berenbostel

Fußgänger, Rad- und Autofahrer müssen sich im Mai auf zwei neue Baustellen in Berenbostel einrichten. Die Stadtwerke-Tochter Leinenetz baut ihre Versorgungsleitungen aus. Betroffen sind Lange Straße, Hermann-Löns-Straße und Rote Reihe.

Zunächst wird die Lange Straße am Mittwoch, 12. Mai, von 7 bis 17 Uhr zwischen Rote Reihe und Leibnizstraße zur Sackgasse. Eine Zufahrt zur Roten Reihe ist nicht möglich.

Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt

Danach wird die Rote Reihe von Montag, 17. Mai, an für voraussichtlich fünf Tage bis Freitag an der Einmündung Hermann-Löns-Straße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt. Die Hermann-Löns-Straße ist in dieser Zeit nicht an die Rote Reihe angebunden. Die Umleitung führt über die Blumenstraße und den Birkenweg.

Von Gert Deppe