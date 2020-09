Altgarbsen

Action total, qualmende Räder, fliegende Autos, mutige Artisten und gefährliche Monstertrucks – und das 90 Minuten lang. Dieses Versprechen geben die Gebrüder Frank für ihre Show mit überdimensional großen Autos, die am Sonntag, 11. Oktober, in Garbsen Station macht. Das Spektakel ist um 11 Uhr auf dem Parkplatz des Magic Casino in Altgarbsen, Alte Ricklinger Straße 45, zu sehen. Die Show findet bei jedem Wetter statt.

Als eines der letzten Motoren-Stunt-Teams garantieren die Gebrüder Frank den Besuchern in ihrer Show Tempo und Nervenkitzel vom Motorrad bis zu ihren fliegenden Monstertrucks. „Power, Tempo, Risiko – gekonnt, aber gewagt und voller Spannung – das ist das Motto der neuen Show“, heißt es in der Ankündigung. Die Zuschauer sollen Gänsehaut bekommen. Erreicht wird das mit anspruchsvollen Sprüngen, Autos, die auf der Außenkante balancieren, und Stunts auf dem Lenker des Motorrads oder Quads.

Stuntman ist erst 22 Jahre alt

Francesco Frank ist mit 22 Jahren einer der jüngsten Stuntleute in Deutschland. Seine Ausbildung erhielt er an einer Stuntschule im französischen Toulouse. Die Tricks mit den bis zu sieben Tonnen schweren Monstertrucks „Bulldog“ und „Car Killer“ dürfen nur von ausgebildeten Stuntleuten ausgeführt werden.

Die Monstertrucks zerstören alte Autos. Quelle: Michael Eichhammer

Frank ist auch bekannt für Schleuderfahrten um 180 Grad mit einem normalen Auto. Auch die Fahrt auf zwei Rädern beherrscht der junge Stuntman und sorgt damit für Nervenkitzel. Im Jahre 2014 doubelte er in der Serie „ Alarm für Cobra 11“ in einem Auto auf zwei Rädern und „heizte“ im Monstertruck über die Autobahn.

Schrottfahrzeuge gesucht

Für ihre Shows suchen die Gebrüder Frank auch immer wieder alte Autos oder Schrottfahrzeuge, die sie kostenlos abholen. Die ehemaligen Autobesitzer dürfen dann die Show kostenlos besuchen und bei der Zerstörung ihrer Autos live dabei sein.

Info: Tickets sind eine Stunde vor Beginn an der Tageskasse erhältlich. Sie kosten für Erwachsene 15 und für Kinder 10 Euro.

Von Anke Lütjens